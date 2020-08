Carrió denunció "un atropello institucional"

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que desde el Gobierno "hay un atropello institucional que es muy complejo y que involucra a todos los poderes del Estado" y remarcó que la vicepresidenta Cristina Kirchner "viene por todo".

"Hay un atropello institucional que es muy complejo y que involucra a todos los poderes del Estado. Yo sé que Cristina viene por todo, y viene en estos seis meses. Es algo más allá del punto de la reforma (judicial)", expresó Carrió.

Respecto a la reforma judicial, sostuvo que "este no es el momento de plantear un tema así": "Por eso es el momento de defender lo que tenemos y de consolidar lo que tenemos para unir a los argentinos sobre la base no de un líder, sino sobre la base del derecho y de la Constitución".

En ese sentido, comentó que se vio "obligada a volver" porque "había que dar una cohesión a Juntos por el Cambio (JxC)".

"No hay rígidos o flexibles, hay posiciones firmes en materia de defensa de la Constitución. En muchas cosas se puede flexibilizar, pero no en materia constitucional, porque la Constitución no es flexible y es lo único que nos puede unir a todos los argentinos, cualquiera sea la ideología. La defensa de la Constitución es irrenunciable", consideró en declaraciones a diario La Nación.

Asimismo, sobre la marcha convocada para el lunes, sostuvo que "hay que manifestarse, de manera pacífica, garantizando la distancia" y convocó a los adultos mayores a "usar desde cada casa de la Argentina una cacerola para acompañar a los que se manifiesten físicamente o en auto".

También afirmó que Cristina Kirchner "está sin límites" y "desesperada por su situación judicial", por lo que "el Presidente no la puede contener".

En ese sentido, Carrió expresó que en el Gobierno "hay un liderazgo que tiene los votos y que define": "Acá no hay una vicepresidenta, acá hay una presidenta".

"Él (Alberto Fernández) tiene una parte de las decisiones, pero no la puede manejar a ella, y ella no puede ser manejada tampoco ni por la propia Cámpora más moderada, ni por su propio hijo, por sus características personales", subrayó.