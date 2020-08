Fiscales provinciales defienden a Castellano Policiales 16 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Sobre el pedido de apertura de investigación respecto de la actuación del

Dr. Martín Castellano, fiscal de la sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe fijaron públicamente su posición a través de un comunicado público, saliendo a dar un firme respaldo al funcionario del MPA rafaelino.



COMUNICADO

El texto difundido es el que sigue.

"La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe hace público su desacuerdo con la acción del bloque de Senadores Provinciales que han remitido una nota a la Comisión de Acuerdos para solicitar que se inicie una revisión de las conductas del Dr. Martín Castellano.

"Una vez más, expresamos nuestro rechazo al sistema disciplinario que establecido a partir de las Modificaciones de la Ley 13.013, por medio del cuál se ha dispuesto que sea la Legislatura el órgano encargado de juzgar y aplicar

sanciones a las y los Fiscales y Fiscales Adjuntos del MPA.

"Reiteramos que este sistema conspira contra la autonomía de la Fiscalía y genera enormes trabas para que los fiscales puedan llevar investigaciones con garantías de independencia suficientes.

"No obstante, esta acción va más allá, ya no se trata de juzgar ante denuncias concretas, sino de asumir facultades de supervisión, propias de las autoridades del MPA, orientadas a “ver qué está haciendo” un Fiscal del MPA, utilizando como base para la toma de decisiones «trascendidos».

"Quizás la determinación de acciones y políticas institucionales sobre la base de trascendidos y notas periodísticas sea una técnica adecuada para la planificación y ejecución de la labor legislativa. Pero estamos convencidos que no es el medio idóneo para evaluar el desempeño de los fiscales del MPA".

Firma la declaración, "La Comisión Directiva".