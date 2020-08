“En Rafaela no se deja de hacer ningún hisopado cuando hay un caso sospechoso”

En medio del desgaste lógico como consecuencia de las medidas de distanciamiento que hay que seguir sosteniendo en el marco de la actual pandemia por Covid-19 y teniendo en cuenta que llama la atención que en Rafaela haga más de cien días que no se registran casos, el Dr. Roberto Vitaloni explica el trabajo sostenido que se viene llevando adelante por parte de todo el equipo de salud de la ciudad y de las autoridades y fuerzas de seguridad.

“Nosotros somos un equipo que trabajamos en distintas áreas, que se ha centralizado siempre en la detección de casos cómo son las normativas de la provincia: No dejamos de hacer ningún hisopado cuando hay un caso sospechoso; no hemos dejado de controlar cuando hubo camioneros que fueron detenidos fuera de Rafaela esperando que se le realicen los análisis correspondientes. Hay un trabajo minucioso en la ruta de Miguel Gómez y de Maximiliano Postovit que es maravilloso lo que están haciendo. Está la gente del Hospital que está en la guardia y ve a los febriles y respiratorios y ahora no respiratorios con el avance que tuvo el Covid y la sintomatología que se ha ampliado mucho para la detección o calificación de caso sospechoso. Están los Centros de Salud en los barrios que también detecta y están sobre el tema”, relató Vitaloni.

El coordinador de Epidemiología insistió: “todos los días se hacen hisopados, hay disponibilidad para hacer los hisopados que se requieran, no hay límites en ese aspecto. Solamente que si no hemos tenido casos todavía es porque realmente no hay casos positivos. Cuando implementamos oportunamente un Plan Detectar a ciegas en los barrios más vulnerables encontramos todos negativos y no tiene sentido en este momento epidemiológicamente hacerlo de nuevo. Sí lo que hacemos es estar atentos ante cada llamado, ante cualquier consulta y fundamentalmente educando a la gente y respondiendo sus cuestionamientos cuando tienen que viajar”.

LA NO APARICION DE

CASOS EN RAFAELA

“A todo el equipo de trabajo nos llama la atención la no aparición de casos en Rafaela y eso muchas veces nos motiva a profundizar incluso las investigaciones por temor a estar delante de la enfermedad y no estar viéndola; de cualquier manera acusamos los protocolos de diagnóstico que se usan a nivel provincial. Nosotros no somos los dueños de la verdad ni mucho menos, simplemente replicamos los protocolos que nos enseñan los epidemiólogos y que nos bajan del Ministerio de Salud”, manifestó el Dr. Vitaloni.

LA CUARENTENA, EL HASTIO

Y LA RESPONSABILIDAD

El profesional de la salud explicó que “quienes trabajamos en epidemiología entendemos la importancia de la cuarentena, lo que pasa es que que salud y economía no van de la mano ni tampoco la salud física con la salud psíquica; quienes trabajamos en salud a veces nos detenemos un poco la mirada en el otro y eso es lo que intentamos hacer. Como primera medida nos encerramos, había mucho temor, ahora el tiempo ha corrido y la gente tiene derecho y las libertades tienen que ser respetadas, eso lo entendemos. Lo que les solicitamos es que nos sigamos comportando como hasta ahora porque el trabajo de tantos días sin Covid en Rafaela, es un trabajo conjunto”.

Además Vitaloni explicó que “todo esto se compone de pequeñas partículas y si todas esas partículas no confluyen no hubiéramos gozado de estas pequeñas vacaciones que hemos tenido dentro de este aislamiento social o cuarentena. Evidentemente la prolongación de esta fase en Rafaela nos ha empoderado y ha hecho que podamos a veces hasta olvidarnos de la existencia del virus, cosa que no está bien. Sólo le pido a la ciudadanía de Rafaela que sea feliz, que disfrute, pero que no deje de tener responsabilidad en el cuidado individual y hacia el otro, evitando viajes innecesarios y sobre todo a zonas con circulación comunitaria; y si viajamos saber que dependiendo de donde los aislamientos posteriores deben ser respetados”.

NO RELAJAR LAS

MEDIDAS DE PREVENCION

Todos los equipos de salud observando el crecimiento de la curva de contagios insisten en la importancia de no relajar las medidas de prevención que son simples y fáciles de llevar a cabo; el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, no compartir el mate, no llevar las manos sin higienizar a los ojos, nariz y boca y utilizar el barbijo.

El Dr. Vitaloni dijo que “no podemos esperar que la vacuna venga a solucionar todo porque ya sabemos que recién va a llegar el año que viene, entonces él mientras tanto es importante y hay que cuidarse. Yo creo que nos han robado el 2020, que lo estamos padeciendo y no dejo de acordarme de los abuelitos que están encerrados en los centros geriátricos, no dejo de olvidarme de mucha gente que ha decidido cumplir y se ha portado bien por llamarlo de alguna manera. Pedimos en esta etapa colaboración que se transforma en una cadena de valores y en esa cadena de valores nos respetemos. Si yo me cuido te cuido. No podemos negar una realidad, en algún momento vamos a tener algún paciente o algunos pacientes como ya los tuvimos. Pero eso nos debe enseñar porque esas personas se aislaron y permitieron poder controlar la situación. Hoy es necesario ser solidarios”, finalizó.