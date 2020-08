Una vida más

El contexto internacional nos sonríe con una devaluación del dólar frente a otras monedas mundiales, que trae aparejada la suba de las materias primas y además durante los próximos tres años tendremos muy bajos pagos de intereses de la deuda a nivel país. Nuevamente tenemos una chance de utilizar nuestros productos exportables para generar condiciones más favorables en el futuro, cuando comiencen los pagos más pesados de la deuda y los precios internacionales se depriman nuevamente.

A nivel local, habiéndose conocido la inflación de julio, podemos anualizar la misma y ver que en los últimos 12 meses fue del 45% y si la comparamos con la devaluación del dólar, que fue en dicho período, del 65% para el oficial y de un 200% para el blue, nos dice que hay margen para que la inflación crezca y se acerque a las tasas de devaluación ya ocurridas y que no se está disparando aún más, por los comportamientos de las personas durante la pandemia, cambio de hábitos y prohibiciones de determinados gastos, turismo, bares, etc.

Nos muestra también que hay atraso cambiario, por lo que podemos empezar a ver inflación en dólares en algunos productos. En especial teniendo en cuenta que el año próximo es electoral y habrá presiones para mantener el dólar oficial retrasado. Si esto ocurre, la inversión en las distintas versiones de dólar libre, blue, contado con liqui, bolsa y sus variables será una buena opción para proteger ahorro, en especial si la coalición gobernante tiene problemas en la medición de las encuestas u otros inconvenientes de carácter político.

Pero, como dijimos, también vemos que hay posibilidades de inflación en dólares, es decir subirán de precio las propiedades inmuebles, terrenos y maquinarias. Y acá vine la pregunta que solemos hacernos cuando tenemos un ahorro, nos sobra algo en el mes, recibimos algo fuera de los planes o por fin nos sale favorablemente un negocio. ¿En que lo invertimos? La respuesta es que no todos somos iguales, por lo que debemos canalizar las inversiones en una mixtura que tenga en cuenta el riesgo que cada uno desea asumir, la rentabilidad esperada y la liquidez de la misma. Siendo, esta última, la capacidad de salir de la inversión y volver a convertirse en efectivo nuevamente. Analizando estas variables y los datos del mercado elegiremos entre las que tengamos disponibles, bonos, acciones, plazos fijos, dólares, propiedades, mercadería, entre otras.

Por idiosincrasia, el rafaelino, no invierte en oro u otros metales, tampoco lo hace en criptomonedas, donde estamos muy poco informados y con herramientas escasas para asesorar y operar. Si vemos los bonos o títulos del estado, recién están saliendo del default y poseen intereses amarretes para los próximos meses. En cuanto a acciones, hay algunas con interesantes subas a prometer, pero dejamos esta inversión solo para los expertos que tengan una muy baja aversión al riesgo, ya que en los últimos años, con grandes promesas de recuperación, la pérdida de valor fue insoportable para cualquier piamontés de estas tierras.

Solo nos quedan como opciones, el dólar, las imposiciones a plazo fijo y las propiedades inmuebles. Del primero hablamos en párrafos anteriores. El plazo fijo, posee su tasa regulada por el BCRA en un porcentaje de las Lelic, pagando hoy el 33% anual, bastante debajo del índice de precios. Pero hay una modalidad, por cierto poco utilizada actualmente, donde se pueden constituir los depósitos a plazo con ajuste por inflación más 1% de renta. Atento a que si la inflación de los próximos meses alcanza la tasa anualizada del 50%, esta opción, se vuelve una inversión interesante, en especial para diversificar cartera. Antes de cerrar con el tema hablando de los inmuebles, queremos recomendar a los comerciantes e industriales, que primero se ocupen de llenar sus depósitos de mercaderías y materias primas, frente al escenario futuro, valdrán más que el dólar, cuando uno necesita seguir con su explotación en marcha, y el análisis deja de ser puramente financiero en este caso. En cuanto a las propiedades inmuebles, inversión por excelencia en nuestra conservadora región, por la abrupta suba del dólar, sufrieron en el último año una devaluación de su precio si la medimos en dicha moneda, y entendemos que ha llegado a su piso, lo que la vuelve muy tentadora como inversión en los próximos meses, donde no solo continuarán subiendo en pesos, sino que aumentará también su valor en dólares.

