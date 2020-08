"Los números se cuidan con nuestra conducta"

El gobernador Omar Perotti evaluó el crecimiento de la curva de contagio Covid-19 en la provincia de Santa Fe, al tiempo que insistió en la necesidad de ser “extremadamente cuidadosos en el día a día”. Al respecto, destacó que “estamos en un momento muy particular; tenemos que estar atentos. La curva se ha ido empinando, y ahora es cuando tenemos que estar más alerta”. En ese sentido, aseguró que “lo que hemos tenido hasta aquí nos ha permitido un nivel de actividad, nos ha permitido una etapa de distanciamiento, muy distinta a la del aislamiento, pero si no cuidamos los números -y eso se cuida con la conducta de cada uno- podemos bajar de escalón”. “En algunos lugares de la provincia lo hemos hecho”, recordó el mandatario, y sumó: “Hay localidades donde hemos cerrado, hemos bloqueado, hemos vuelto atrás en las fases. Pero, además, tengamos en cuenta que tenemos lugares con circulación comunitaria. Y si esos números crecen, si la curva se dispara, seguramente va a haber actividades en las que tengamos que replantearnos el nivel de movimiento de gente en la calle”.

En esa línea, señaló que “esto no es nuevo, se dijo desde el primer momento; en la medida que abríamos, también íbamos a ir evaluar la foto epidemiológica. La realidad es que hoy tenemos un nivel de apertura realmente importante desde hace tiempo, con mucha gente en la calle. Y cuando hay mucha gente en la calle es cuando decimos que cada uno debe ser responsable”. Y remarcó: “Si no sé es parte de la solución -el distanciamiento, el uso de barbijo, o el lavado frecuente de manos- sé es parte del problema. Sin dudas que la mayor movilidad es la que está trasladando el virus, y si no nos resguardamos con protocolos, es dónde crece el nivel de contagio”.

Para cerrar, el gobernador aseveró que “tenemos que tomar conciencia que en nuestra conducta está la vacuna. Ahí está la clave. Hemos mejorado en infraestructura hospitalaria, crecimos en equipamiento, se ha capacitado, se ha invertido mucho, pero para definir cómo sigue la provincia de Santa Fe en esta pandemia, es fundamental la conducta de nuestra gente”.