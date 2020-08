Coronavirus: aunque menores las cifras siguen siendo muy altas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante las últimas 24 horas se registraron 110 muertes y 6.663 nuevos casos positivos de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 289.100 y las víctimas fatales suman 5.637.

Del total de esos casos, 1.151 (0,4%) son importados, 74.109 (25,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 171.954 (59,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 72 nuevas muertes: 42 hombres, 33 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Entre Ríos; 3 residentes en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Salta; 1 residentes en la provincia de Tierra del Fuego; y 30 mujeres; 24 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residentes en la provincia de Río Negro; 1 residente en la provincia de Santa Fe; 1 residente en la provincia de Salta.

En el parte matutino ya se habían informado 38 muertes: 23 hombres, 16 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 residentes en la provincia de Chaco; 1 residente en la provincia de Salta; 1 residente en la provincia de Mendoza; 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego; y 15 mujeres; 10 residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 1 residente en la provincia de Mendoza.

Actualmente hay 1.716 pacientes internados en terapia intensiva. La ocupación de camas UTI es del 58% a nivel nacional y de 68,5% en el AMBA.

A la fecha, el total de altas es de 205.697 personas. Ayer fueron realizadas 19.073 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 949.170 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 20.917,5 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 533.479 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

La provincia y la ciudad de Buenos Aires siguen concentrando más del 90% de los casos confirmados. Le siguen Jujuy, Chaco y Córdoba. “Jujuy no tuvo un caso durante más de 100 días. Y si revisamos unos meses atrás, la provincia se ofrecía para que los equipos de fútbol vuelvan a entrenar. Pero un día dos jujeños fueron a comprar hojas de coca a Bolivia, trajeron el virus y así estamos con Jujuy”, explicó el presidente Alberto Fernández durante la conferencia de prensa donde anunció extender la cuarentena hasta el 30 de agosto.

En esa línea, ayer a la mañana el presidente dijo que la convocatoria de sectores de la oposición a través de las redes sociales a una protesta para el próximo lunes en rechazo a las medidas dispuestas por el Gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus “es una invitación al contagio”.

A su vez, el Fernández le hizo un pedido a las autoridades del distrito porteño: “Sería muy bueno que así como fueron de cuidadosos en la marcha de Santiago Maldonado, de cuidar que la gente no se contagie, seria muy bueno que hagan eso con todas las marchas”, dijo en referencia a la actuación de la Policía en la marcha por el aniversario de la desaparición del joven, el pasado 2 de agosto.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó ayer que no va a participar de la protesta contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio, convocada para el próximo 17 de agosto. A su vez, remarcó que, “si alguno” de su espacio decide ir, será “a título personal”.

“No voy a ninguna manifestación durante la cuarentena, a ninguna. Y te soy sincero, ni siquiera tengo en claro los términos de la convocatoria. Desde mi rol, respeto el derecho a manifestarse, pero no voy a ir”, explicó el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Fabián Doman en Intratables.