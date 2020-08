Jubilaciones y planes sociales subirán 7,5% en septiembre

BUENOS AIRES, 15 (NA).- Los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 7,5% en septiembre y el mismo porcentaje subirá la asignación por hijo, entre otros subsidios, informó ayer la ANSeS. El haber mínimo que percibe la mitad de los jubilados del régimen general pasará de $ 16.864,05 a $ 18.128,85. La AUH, que abarca a poco más de 4 millones de chicos, subirá de $ 3.293 pasa a $ 3.540.

Las pensiones no contributivas -que son del 70% del haber mínimo- serán de $ 12.689,80 y la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo, de $ 14.503,10. En total el aumento alcanza a 18 millones de personas entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares, AUH y PUAM.

No abarca a jubilados y pensionados de regímenes diferenciales, como docentes nacionales o docentes universitarios, que en septiembre tendrán también un incremento de acuerdo a la movilidad propia.

El aumento del 7,5% se aplicará por igual a todos los beneficiarios, sin distinción de haberes, como se hizo en junio, a diferencia del incremento de marzo, que fue diferenciado según los rangos.

De esta manera, la suba acumulada en lo que va del año llegará al 28,9%, anunció la ANSeS que dirige Fernanda Raverta. El organismo indicó que en el primer semestre del año el haber mínimo aumentó, en términos reales, 5,5%, recuperando así parte de la pérdida producida entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019 de 19,5%.

"Con este incremento, alrededor del 85 por ciento de los jubilados y pensionados tendrán aumentos en sus haberes por encima de la inflación", dijo el ente previsional que conduce Fernanda Raverta. En junio, las jubilaciones y pensiones habían registrado un incremento equivalente a 6,12%.

Durante las últimas semanas el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, había criticado que los jubilados seguían "perdiendo" poder adquisitivo. De ese modo, había cuestionado que "la única política permanente de Estado en la Argentina es el recorte" a ese sector de la sociedad.

En cambio, el Gobierno sostuvo que los jubilados "le están ganando a la inflación" y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había argumentado que ello se daba porque la Argentina "hizo una política inversa a lo que se venía haciendo los últimos cuatro años".

En junio, la administración de Alberto Fernández decidió extender hasta el 31 de diciembre próximo la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria por medio de un DNU.

En ese escenario, las subas sobre los haberes previsionales fueron aplicadas por decreto ante la Ley de Emergencia Económica.

La ANSeS destacó que en diciembre y enero se otorgaron dos bonos extraordinarios de hasta $5.000 para jubilados y pensionados, lo cual alcanzó al 65 por ciento de los beneficiarios de más bajos ingresos, "cubriendo a 4,5 millones de personas". Subrayó, además, que "para morigerar el impacto de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del COVID-19, en abril de 2020, se asignó un bono de hasta $3.000".