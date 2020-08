"El derecho entiende que debemos proteger el ambiente”

En una conferencia organizada por el Bloque Justicialista, respecto a sumar voces al debate por el tema de agroquímicos, expuso a través de zoom la abogada ambientalista, María Eugenia Boccio, quien representa a familias damnificadas que llevaron adelante acciones judiciales por este tema.

Familias que vieron cómo su salud y su vida cotidiana, empezó a verse afectada por los químicos que se utilizan en cada fumigación. A través de acciones de amparo ambiental por cese de contaminación ha conseguido con medidas cautelares que se suspendan las fumigaciones o se alejen a determinada cantidad de metros.

Entre los principales puntos revelados a los concejales presentes, entre ellos, Jorge Muriel, Alejandra Sagardoy, Miguel Destefanis, Leonardo Viotti, Brenda Vimo, Juan Senn, Germán Bottero y Lisandro Mársico, se dirigió en relación a la función de la justicia frente a la inactividad de los diferentes poderes del Estado.

“El Estado tiene que tomar las decisiones para proteger el ambiente, esta inacción de los poderes legislativos en todos los ámbitos hace que la justicia tenga que remediarlo”, argumentó Boccio haciendo referencia a los fallos donde estuvo presente como, por ejemplo, las causas de Zenón Pereyra y Piamonte.

Recalcó que a nivel país y provincia se están estableciendo límites en los cuales se tiene que proteger la salud y la vida de las personas en este conflicto que en realidad no es de derecho, sino es de intereses. Tenemos que dejar de ver el ambiente como una tercera pata, es necesario que miremos y pensemos de otra forma”.

La abogada ambientalista expuso: “Se ha demostrado científicamente en las causas que he patrocinado los niños son más sensibles a exposición agrotóxica”.

Además, habló sobre las buenas prácticas agrícolas “la única buena práctica que existe es la no utilización de agrotóxicos”, argumentó. Por último, expresó que no se utiliza más el principio precautorio ya que la evidencia científica es suficiente, por lo cual corresponde el principio preventivo.

En tanto la Dra. Brenda Vimo comentó: “Seguimos con el ciclo de charlas capacitándonos sobre el tema analizando fallos de localidades cercanas donde se sentó jurisprudencia del principio preventivo. Seguiremos capacitándonos con distintos actores, queremos escuchar a todos y poder potenciar una política de estado que resguarde el ambiente, la salud y la producción regional”.