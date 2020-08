El Municipio paralizado por el reclamo laboral

La Municipalidad de Rafaela se mostró ayer, jueves, como un domingo. Cerrada y sin personal aunque sí se dejaron ver funcionarios del gabinete del intendente, Luis Castellano. Ni estacionamiento se cobró en el centro. Fue por una jornada de protesta convocada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) que reclama una urgente recomposición de los salarios, congelados desde el inicio del año, y al mismo tiempo la actualización de las asignaciones familiares.

Si bien hasta el martes la protesta implicaba que los empleados municipales asistan a sus lugares de tareas, el miércoles se notificó desde el SEOM que nadie vaya a trabajar, por lo que hubo un paro total de 24 horas. Ese mismo día se realizó la última reunión paritaria en la que los representantes de municipios y comunas propusieron pagar un bono de emergencia de 3.000 pesos por única vez, una medida similar a la que el Gobierno provincial aplicará en forma unilateral la semana próxima a favor de docentes, policías y estatales nucleados en UPCN y ATE.

Pero la Festram rechazó de plano el bono y fue al paro sin perder tiempo, e incluso ahora no descarta profundizar la pelea. Si no hay una nueva oferta salarial, la próxima semana podrían ser dos los días de paro. Y a la siguiente, tres.

Por ahora intendentes y presidentes comunales mantienen la misma postura que la Provincia, es decir no ofrecer una propuesta salarial de aquí a fin de año sino apenas un bono de emergencia.

El gobernador, Omar Perotti, es el principal vocero de esta estrategia. Ayer reiteró los argumentos ya expuestos semanas atrás, cuando dijo que "la caja de la Provincia es una sola, de allí salen los recursos para pagarle a la policía, a los docentes y a los empleados públicos y a la que ingresa cada vez menos dinero por los impuestos que se dejan de pagar". Además, reconoció que "40.000 santafesinos perdieron su empleo y hoy tenemos que atender a sectores que siempre fueron contribuyentes, pero que ahora necesitan de la asistencia del Estado provincial".

En este marco, Perotti evitó confrontar al señalar que entiende "el reclamo y el deseo de recomposición salarial", ofreció mantener "una instancia de diálogo" pero al mismo tiempo brindó escasas esperanzas de poder mejorar la oferta más allá del bono que se pagará la semana que viene.

A esto esto, quedará por saber si los municipios y comunas adoptan la misma actitud que la Provincia, esto es pagar unilateralmente el bono o bien, si deben soportar una sucesión de medidas de fuerza, postergarán la decisión.

"Nos gustaría recomponer salarios y ayudar a todos. Pero no se puede. Nosotros queremos que en esta crisis no nos quede nadie atrás", finalizó Perotti al justificar porque el Estado deriva fondos a sectores afectados por la pandemia en lugar de otorgar aumentos salariales a su personal.

Del otro lado, Festram dijo que el paro se debe a la pérdida de poder adquisitivo registrada en este año, la cual gira en torno a los 20 mil pesos. Según el INDEC, la inflación acumulada desde enero hasta julio es 15,8% mientras los salarios están congelados.

El paro de los municipales se registró en la misma semana en la que Amsafe efectuó una medida de fuerza de 48 horas y los docentes de Sadop de cuatro días. Los médicos que prestan servicios en los hospitales públicos pararon el lunes mientras que Luz y Fuerza, que agrupa al personal de la EPE, tenía previsto una huelga para este jueves que si no se realizó fue por una conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de la provincia.