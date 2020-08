Ocho imputados por amenazas y privación ilegítima de la libertad

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - A las 11.50 de la jornada de la víspera, por videoconferencia a través de la plataforma remota Zoom, se realizó de manera coordinada por la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de Rafaela una audiencia de carácter imputativa a 8 hombres detenidos por varios delitos relacionados de manera más o menos directa a la especie titulada ayer por LA OPINION como, “Fue detenido exfuncionario socialista que se desempeñó en el Nodo Rafaela” hecho que tuvo una fuerte difusión a través de medios de comunicación provinciales y también nacionales.

Lo imputado judicialmente en la víspera tuvo que ver con amenazas graves y privación ilegítima de la libertad ocurridas en el transcurso de 2020 en el legajo de investigación penal identificado como “F. Mateo F. y otros sobre abuso de armas, etc.”, que obra en el fuero penal rafaelino.

La atribución delictiva realizada por el fiscal Martín Castellano –a cargo de la sección Delitos Complejos de la Fiscalía local- en la audiencia llevada a cabo ayer al mediodía, tiene que ver más precisamente con hechos donde la víctima es un hombre al que le reclamaban el pago de una presunta deuda millonaria (rondaría los U$S 200.000, al cambio de ayer unos 26 millones de pesos) y que éste habría gastado en juegos y apuestas.

Producto de la audiencia de la víspera, ocho personas fueron imputadas en el marco de la investigación que encabeza el fiscal Martín Castellano a raíz de 10 hechos ilícitos cometidos en esta ciudad en perjuicio de un hombre – y de su entorno familiar– al que le reclaman el pago de la presunta deuda. El fiscal del MPA ya adelantó que en la audiencia de medidas cautelares solicitará la prisión preventiva de los imputados.

Presidió la audiencia remota el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) José Luis Estévez – perteneciente al Colegio de Jueces de Primera Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial Rafaela-, y formaron parte de la misma el fiscal Martín Castellano, titular de la Sección de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela y los acusados con sus respectivos defensores técnicos, quienes se mencionan a continuación.



IMPUTADOS Y

DEFENSORES

El imputado AA se presentó acompañado de sus abogados Néstor Oroño y Carlos Farías Demaldé; EDLS, defendido también por Néstor Oroño y Carlos Farías Demaldé; FA, defendido también por Carlos Farías Demaldé; MB, defendido por Carlos Farías Demaldé y José María Silvela; MF, defendido por la abogada Caterina Basano; JG, representado por Leopoldo Luis Hilbert, Luis Federico Hilbert, y Javier García; LO, representado por Raúl Ruffinengo y Pablo Mosconi; y DS, representado por Fernando Pairone y Rodolfo Zhender.



DELITOS Y MANIOBRAS

Castellano informó en la audiencia que "los delitos investigados fueron cometidos a partir del mes de enero de este año” y agregó que “en distintas oportunidades y circunstancias los imputados habrían efectuado entregas de dinero a la víctima por una suma equivalente a 200 mil dólares".

"Con el pretexto de la existencia de esta presunta deuda, los imputados dispusieron una serie de maniobras intimidantes, coaccionantes y violentas, todo con el propósito de obtener un beneficio económico ilegítimo", argumentó el fiscal.

Por otra parte, Castellano detalló que "de esa manera, y desde el 27 de julio hasta el 1 de agosto, los imputados ejecutaron -en forma grupal e individualmente- distintos actos agresivos e intimidatorios en perjuicio de la víctima, de sus padres y de su hermano”.



PRIVACIÓN DE

LA LIBERTAD

En relación al delito de privación de la libertad (se menciona aquí en el octavo hecho), el fiscal Castellano explicó que “ocurrió el pasado 31 de julio. Los imputados EDLS, AA y FA –más un cuarto hombre que aún no fue identificado– contactaron al propietario de un inmueble que la víctima alquila como consultorio. Lo amenazaron, fueron a su casa, lo obligaron a subir a un automóvil, lo privaron de su libertad y, mediante intimidaciones y coacciones, lo trasladaron al consultorio y lo hicieron ingresar. Finalmente, provocaron desorden y daños en la propiedad y dejaron un mensaje intimidatorio [escrito en una caja fuerte]”.



DEL PRIMERO AL

TERCER HECHO

De acuerdo a la lectura de los hechos y atribución delictiva realizados por el fiscal Martín Castellano, “a partir de enero de 2020 un grupo integrado por los imputados AA, FA, MB, EDLS, MF, JG, LO, DS efectuaron en distintas oportunidades y circunstancias entregas de dinero por montos variables en moneda nacional y extranjera a MVF por una suma equivalente a los 200.000 dólares, en virtud de un acuerdo por el cual el último nombrado luego de utilizar los fondos recibidos para llevar adelante algunas operaciones sobre artículos e insumos médicos debía devolver a quienes hicieron tales aportes el monto correspondiente al capital más los excedentes obtenidos.

“Dado tal antecedente y con el pretexto de la existencia de cierta deuda a cargo de MVF originada en la operatoria aludida, los imputados señalados dispusieron una serie de maniobras intimidantes, coaccionantes y violentas en perjuicio de una pluralidad de personas con el propósito de obtener un beneficio económico legítimo. Así pues desde el 27 de junio de 2020 y hasta el 1 de agosto último, los imputados ejecutaron en forma grupal en algunos casos e individual en otros distintos actos agresivos e intimidatorios coaccionantes en perjuicio de MVF y de su círculo familiar próximo, padres y hermanos, destinados a ejercer presión y amedrentar de manera violenta a todas estas personas como medio idóneo para exigirles la realización de disposiciones patrimoniales en concepto de devolución del dinero que había sido entregado a MVF en el marco de las citadas operaciones.

“Se destaca –decía Castellano ayer- que algunas de las conductas de las que se valieron los imputados estuvieron dirigidas a obtener también de manera intimidante, violenta y coaccionante información o colaboración por parte de las víctimas, no sólo de los familiares mencionados, sino también personas allegadas a él en razón de vínculos sociales o profesionales, siempre persiguiendo la meta de acercarse a la posibilidad de exigir directamente a MVF la realización de los actos de disposición patrimonial ya señalados o bien de hacerse de bienes de estas personas para incorporarlos a su patrimonio.

“Específicamente el 27 de julio de este año a las 12.15, MB se presentó acompañado de otras personas, presuntamente MF y LO que aguardaban a bordo de los vehículos en que se conducían, en el domicilio de la calle Crucero Gral. Belgrano al 400, donde a las hermanas de MVF les dijeron que este les debía dinero y necesitaban contactarse con él. Tras ese breve encuentro MB, MF y LO se trasladaron hasta el domicilio de MHV sito en calle Avanthay al 400, donde mantuvieron una reunión con el padre de MVF […] En ese encuentro MB, MF y LO les manifestaron que MVF les debía dinero, unos $ 200 mil dólares; y se trasladaron todos hasta el domicilio de MVF en calle Lavalle al 500, donde posee un consultorio kinesiológico y en ese lugar mantuvieron una reunión en la que los tres imputados luego de escuchar por parte de MVF que no tenía el dinero que reclamaban porque lo había perdido en apuestas, comenzaron a dirigirse a su padre con expresiones intimidantes y coactivas para todos los presentes, haciendo alusión a que debían pensar en el valor de la vida de su hijo, que detrás tenían gente «pesada», que no iban con vueltas, que había gente que trabajaba en la Policía y en la Justicia con ellos y que debía vender su casa porque necesitaban la plata y que tendrían que encontrar la forma de conseguir el dinero provocando los imputados el lógico temor en los miembros de la familia presentes en ese acto.

Respecto del segundo hecho se destaca que, “en fecha 27 de julio de 2020 a las 20.30, se reunieron nuevamente MB, MF, LO y EDLS con MVF y su padre en el domicilio de calle Lavalle al 500 y los imputados insistieron en que «tenía que aparecer la plata» como única solución y cuando el tono de voz era elevado EDLS hizo notar a los presentes que el inmueble en donde se desarrollaba el encuentro tenía valor y que se podía entregar como parte de pago para calmar los ánimos. Seguidamente LO dijo que la familia se tenía que hacer cargo de las «cagadas» de MVF; MB dijo por su parte que por culpa de MVF no se iba a «hacer cagar a tiros» resaltando que había gente involucrada muy pesada vinculadas con la Policía y otros que se dedicaban a «hacer desaparecer gente», ocasionando los imputados lógico temor en las víctimas, MVF y su padre.



DEL SEXTO AL

DECIMO HECHO

El fiscal Castellano prosiguió con la lectura de los 10 hechos ilícitos cometidos en esta ciudad por los imputados en perjuicio de MVF y de su entorno familiar, siempre en forma intimidatoria a fin de que les devuelvan el dinero prestado de $ 200 mil dólares; destacándose el sexto hecho en el cual el imputado AA se reunió con el padre de MVF, diciéndole según el Fiscal, “en modo intimidante que era cómplice de su hijo, que él (AA) había sido ministro y que es un muy buen abogado penalista; que se equivocaban en elegirlo como víctima y que si bien los demás eran “perejiles”, él no lo era y le señaló al padre de MVF en modo coaccionante que si en el plazo de 48 horas no aparecían 20 mil dólares se les venía un «tsunami», puntualizando que iba a ser imposible que sigan viviendo en Rafaela; y que él no iba a judicializar la deuda, ya que él la iba a arreglar de otra manera ya que tenía muchos contactos”.

En el séptimo hecho imputado, el Fiscal sostuvo que, “el 31 de julio, desde un celular perteneciente a FA se contactó anónimamente con el hermano de la víctima –SVF-, diciéndole que «te vamos a reventar a tiros tu casa y a tu nena», provocando temor en la víctima”.

En el relato del octavo hecho se destaca, según la lectura del fiscal Castellano que, “los imputados AA, FA y EDLS con la participación de otra persona aún no identificada tras lograr mediante actos intimidantes y coactivos amedrentar a GEA (kinesiólogo con llaves del inmueble de Lavalle al 500) para que les entregue las llaves del inmueble, donde se emplazan los consultorios de MVF, ingresaron ilegítimamente, y rayando la pintura de la caja fuerte escribieron la frase intimidatoria «Estás muerto», dejando ese mensaje de forma anónima”.

En el décimo hecho –según el relato de Castellano- se destaca que a las 10.30 del 1° de agosto último, “utilizando whatsapp, FA envió mensajes con contenidos intimidantes y coaccionantes a MVF quien los recibió en su teléfono celular. Decía «no me importa quien esté a cargo, vos te hiciste responsable al tomar dinero […] Si la guita no está transferida hoy vas a lamentar haberme conocido y no es una amenaza, es una advertencia […] Yo ya te esperé, te di demasiado tiempo y ahora el tiempo se terminó. Si no tengo la transferencia hoy andáte de Rafaela […] Todo tiene un límite, vos me mentís hace 22 días así que hoy es el último día […] Yo la necesito hoy así que si tengo que salir a meterte el caño en la boca para conseguirla lo hago”.



CALIFICACIONES

PENALES

Tres de los ocho hombres fueron imputados como coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, daños simples y amenazas calificadas. Sus iniciales son FA de 28 años y AA y EMDLS de 29.

Además, a FA se le atribuyó la autoría de amenazas calificadas, la autoría de privación ilegítima de la libertad agravada (por violencia o amenazas) y la autoría y coautoría de amenazas coactivas. En tanto, al imputado de iniciales AA se le atribuyó la autoría de amenazas coactivas, mientras que a EMDLS se le endilgó la coautoría del mismo delito.

Por su parte, otros cuatro hombres de iniciales MB (32 años), MF (30 años), JG (26 años) y LO (34 años) fueron imputados como coautores de tres hechos de amenazas coactivas. Además, a JG se le atribuyó la autoría de amenazas coactivas.

Por último, el octavo imputado es DS a quien se lo investiga como autor del delito de amenazas simples en concurso real con amenazas coactivas.



PRISIÓN PREVENTIVA

Si bien no está confirmado el horario de la audiencia de medidas cautelares, se estima que la misma se llevará a cabo en la tarde de hoy, según fuentes judiciales, aunque aún no estaba confirmado completamente ese horario.

El fiscal Castellano adelantó que en esa audiencia solicitará la prisión preventiva de los ocho imputados.