Salida de Borgnino, renovación de Brundo y un sorpresivo retiro Deportes 14 de agosto de 2020 Redacción Por Son las principales novedades que hay por barrio Alberdi. El delantero que volvió de un préstamo de Portugal se irá cedido a Unión de Santa Fe. El defensor tiene todo acordado para seguir y Franco Racca abandona la práctica deportiva.

Ver galería 1 / 3 - FOTO ARCHIVO MARCO BORGNINO. / El delantero rafaelino tiene todo acordado para ser cedido a Unión de Santa Fe. FOTO ARCHIVO SEGUIRÍA. / Stéfano Brundo podría continuar en la "Crema". Ya hay negociaciones avanzadas. FOTO ARCHIVO SORPRESIVA DECISIÓN. / Franco Racca le comunicó a la dirigencia celeste que se retira del fútbol.

La pandemia de coronavirus generó una gran crisis en todo el mundo, y los elencos del ascenso de nuestro país no se quedaron exentos de todo esto. El pasado 30 de junio fue una fecha clave para todos los clubes, y Atlético de Rafaela fue uno de los que más sufrió las bajas de sus jugadores que finalizaban sus contratos, entre ellos, toda la experiencia que tenía el plantel de Walter Otta; la lista de las salidas alcanzó los 16 futbolistas.

Ahora, con la confirmación de la vuelta a las prácticas para los conjuntos de la Primera Nacional, la Comisión Directiva de la ‘Crema’ empezó a moverse para “darle forma” al plantel y definir las contrataciones. Como así también las salidas, tan necesarias para ‘reforzar’ lo económico.



BORGNINO A PRIMERA DIVISIÓN

En las próximas horas se haría oficial pero es prácticamente un hecho que Marco Borgnino volverá a ser cedido. El delantero que regresa de su préstamo por Portugal es pretendido por Unión de Santa Fe y las dirigencias ya tienen todo acordado para que el rafaelino se convierta en nuevo jugador del ‘Tate’, a cambio de una suma que ronda los 50mil dólares.

Borgnino es del interés de Juan Manuel Azconzábal, flamante DT del elenco santafesino. En los últimos 12 meses estuvo en la segunda de Portugal, jugando para el Deportivo Nacional. Vale recordar que Borgnino también tuvo un paso por Estudiantes de La Plata en donde jugó ocho encuentros.



UNA CUESTIÓN CENTRAL

Confirmada la continuidad del cuerpo técnico hasta fin de año, y el regreso a las prácticas, ahora se busca el armado del plantel. El propio Walter Otta hizo público la falta de defensores centrales. Es por ello que la dirigencia albiceleste se encuentra en la búsqueda de dos (o tres) jugadores para cubrir dicha posición.

Uno de los apuntados fue Franco Racca, quien llegara de la mano de Otta y finalizara su vínculo en junio pasado. El cordobés de Leones, 28 años, le comunicó a los dirigentes que no continuará jugando al fútbol, que su decisión es la de retirarse. Ante ello, otro de los apuntados a continuar es Stéfano Brundo (27 años), con quien ya hubo negociaciones y todo estaría encaminado para cerrar su continuidad.



¿ALGUNA OTRA SALIDA?

El préstamo de Borgnino a Unión es prácticamente un hecho y la próxima semana se podría definir la salida de Lucas Blondel. El defensor que supo aparecer en el radar de varios elencos –en las últimas semanas- tendría todo bastante avanzado para emigrar de Alberdi.

Por Enzo Copetti y Emiliano Romero, dos de los nombres que también sonaron en algunos elencos de la categoría y de Primera, no hubo ningún ofrecimiento formal y todo hace suponer que continuarán en Atlético.