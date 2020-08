Debate sobre Justicia y corrupción K Locales 14 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Ingeniero Mario Barletta y la diputada nacional Lucila Lehmann realizaron una reunión virtual con la participación de la diputada nacional Mariana Zuvic como invitada especial, para debatir sobre "Justicia y corrupción K", en momentos en los que el Gobierno nacional impulsa una reforma judicial que puede afectar -a favor- la situación de dirigentes del oficialismo.

Barletta, ex embajador de Uruguay en el gobierno de Mauricio Macri, dio inicio al encuentro al sostener que "cuesta creer hasta qué punto es capaz de llegar el kirchnerismo, están utilizando la pandemia para garantizar su impunidad. Nuestra vice presidenta sólo se ocupa de este tema, no le importa la realidad de los argentinos". Y agregó: "toda la sociedad argentina tiene que entrar en razón. Porque cuando nos movilizamos no nos para nadie. Vicentín fue un ejemplo de lo que podemos hacer y el freno que se le puso al kirchnerismo".

Seguidamente la diputada Lehmann ponderó la presencia de la diputada Mariana Zuvic en un debate al que se sumaron 150 personas al resaltar que “Mariana se animó estando en su propia tierra, en Santa Cruz, a denunciar una gran mafia a pesar de su integridad física. La corrupción mata, porque el dinero que se escapa con la corrupción es dinero que se le quita a la ciudadanía. Dinero que falta en obras, en salud, en medicamentos, en rutas, en infraestructura, en seguridad y en educación. Realmente es algo que nos hace mucho daño a los argentinos. Cuando hay corrupción, hay deterioro en el bienestar de la gente porque el Estado tiene menos recursos para cumplir sus funciones", destacó.

Después fue el turno de la invitada Zuvic, quien se manifestó en relación a los hechos de corrupción y dijo: "la corrupción es estructural, y lo que nosotros hacemos es una política de estado, porque sin instituciones fuertes es muy difícil que se pueda ejercer lo que está en boca de todos, la república y la democracia. La corrupción es la contracara de la pobreza y lo estamos viendo en Argentina. Para fin de año el 63% de los niños van a caer en la pobreza, es espeluznante la frase. Por eso nosotros estamos luchando, denunciando y defendiendo nuestra nación junto a Elisa Carrió".

Asimismo, Zuvic enumeró con detalles precisos las causas que tiene la ex presidente de nuestra Nación e hizo un relato sobre cómo se inició el kirchnerismo en el "latrocinio económico" y su impacto moral y cultural. "El kirchnerismo destruyó la cultura del trabajo en Santa Cruz, convirtiendo al 70% de la población en empleados públicos. El latrocinio es de cifras incalculables. Una cosa es el daño que causa a nivel económico, pero el cultural es muy difícil de revertir", expresó.

Además, la diputada dedicó unos minutos de su exposición para relatar los casos concretos de corrupción que han llegado a los medios de televisión, "como cuando José López revoleaba bolsos y también lo vimos cuando Lanata mostraba a Martín Báez en la denominada rosadita contando fajos de dólares, cuando allanaron la caja de seguridad, las bóvedas con 100 millones de dólares, departamentos, edificios en New York y Miami, también detectamos parte de una isla", contó. Y siguió: "la muerte del ex secretario de la presidenta es un claro ejemplo del daño cultural que estoy hablando, donde hay jóvenes de clase media alta involucrados en la causa, que viven complacientes con el delito y que entienden que el que las hace, no las paga", relató.

En palabras de la diputada Zuvic: "el kirchnerismo dice yo soy el estado y me apropio de él, entienden que el Estado les pertenece, entienden por negocio, robar. Saquearon al país y no ha habido un sólo gobierno en el mundo que haya perpetrado el latrocinio como lo hizo el kirchnerismo. Ellos saquean al estado y una vez desnudo, lo utilizan para colonizar la justicia". En ese sentido, agregó: "el kirchnerismo colonizó el poder judicial, colocando a todos sus parientes en el poder, para intentar blindar a la vicepresidente de la Nación. Esto le va significar muchas vidas, hambre y no sé en qué momento podremos levantar la cabeza para darle un futuro a nuestros hijos. Ella está muy apurada y entiende que es ahora, que estamos encuarentenados, para poder avanzar. El límite es ahora y debemos movilizarnos ahora porque vamos a lamentar consecuencias que va a tardar muchas generaciones en recuperarse".

También comentó cómo fue que se involucró en política y explicó que no podía quedarse en su lugar de confort viendo lo que sucedía en su provincia y sostuvo: "algún día tus hijos te van a preguntar; ¿dónde estabas vos cuando el kirchnerismo venía por todo? Tenemos que involucrarnos, participar y no tenerles miedo. Son vulgares, son torpes, entonces es esencial tener valor y ese valor es el amor que uno le tiene a la bandera argentina. No sólo debemos tocarnos el pecho cuando jugamos un mundial, sino defender en estos momentos a nuestro país. La dignidad es una prioridad de la condición humana y es algo que no debemos delegar", concluyó Zuvic.

Para cerrar el encuentro, Barletta destacó que es necesario contar con estos espacios donde se pueda debatir y sostuvo: "me quedo con algo muy fuerte que dijiste, el desafío que tenemos los argentinos de revertir el daño cultural y podemos hacerlo con los valores que nos dejaron nuestros viejos, que son la cultura del trabajo, la solidaridad y el respeto, todos vinculados a las instituciones y a la República".