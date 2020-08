Senado: ingresó proyecto de Educación Sexual Integral Locales 14 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe realizó ayer la Sesión Ordinaria nº 10 bajo la modalidad de telesesión, en la que se dio ingreso al proyecto de ley de creación del Programa Provincial de Educación Sexual (Expediente 41694). El mismo fue derivado a las comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano; Derechos Humanos; Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Al fundamentar la iniciativa, el senador Armando Traferri expresó que la norma tiene por objetivos “incorporar la educación sexual integral en las aulas; garantizar la transmisión, circulación e intercambio de conocimientos reconocidos por el marco legal existente, las comunidades científicas, pertinentes, precisos, confiables, actualizados, y acordes a la edad, sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral”.

El legislador agregó que se busca “promover prácticas de cuidado responsables ante la sexualidad, y la soberanía sobre el propio cuerpo; brindar herramientas para la promoción de la salud en general y la salud sexual en particular; y procurar la igualdad de trato, oportunidades y derechos a todas las personas, respetando su identidad de género”.

Asimismo, que se intenta “promover la modificación de los patrones socioculturales estereotipados, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por sexo, género, orientación sexual y otras discriminaciones ilegales”, entre otras cuestiones.

Finalmente, el legislador destacó que “como base del proyecto se tomó una propuesta que hace unos años presentó un grupo de estudiantes de la escuela San Carlos de la ciudad de San Lorenzo, en el marco del programa Ciudadanos en el Senado”.

En tanto que la vicegobernadora Alejandra Rodenas valoró: “Ante este auspicioso ingreso me permito reflexionar que la educación sexual es obligatoria en el ámbito nacional desde el año 2006, entonces hace 14 años que la provincia tiene una deuda que es un reclamo constante de la comunidad educativa y de la sociedad y es una deuda que todavía estamos a tiempo de saldar”.

La presidenta del Cuerpo consideró que este proyecto “implica una responsabilidad para que las generaciones futuras accedan a una educación integral tan necesaria para prevenir hechos que cada uno puede constatar en su departamento y tienen que ver con la discriminación y la desigualdad”.

Por último, resaltó: “Cuando tengamos una ley de estas características vamos a contribuir a la formación de una ciudadanía defensora de la soberanía sexual, la inclusión y la igualdad de oportunidades”.