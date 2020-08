Los Pumas volvieron a los entrenamientos Deportes 14 de agosto de 2020 Redacción Por Con el rafaelino Mayco Vivas, el equipo dirigido por Mario Ledesma apunta al Rugby Championship, aunque por ahora no pueden realizar prácticas con contacto

La Selección argentina de rugby masculino, Los Pumas, retornó ayer a los entrenamientos luego del largo receso por la pandemia de coronavirus, aunque el manager deportivo del elenco albiceleste, Marcelo Loffreda, resaltó que "no es una situación del todo feliz" por las medidas sanitarias que impiden llevar a cabo los trabajos con normalidad. "Nos impide realizar ejercicios de contacto y en este deporte se necesita de ese juego. Lidiamos con una vorágine de situaciones, hubo que sacar permisos y ver la contratación de los jugadores para poder volver", señaló Loffreda en declaraciones radiales.

Los entrenamientos se desarrollaron en Casa Pumas, el predio donde entrena la Unión Argentina de Rugby (UAR). Divididos en grupos, los primeros nueve tests que se hicieron a los jugadores, con resultados a disposición en un estimado de 15 minutos, dieron todos negativos y no se encontraron anticuerpos que indicaran contacto con coronavirus. El rafaelino Mayco Vivas formó parte del primer grupo que trabajó por la mañana.

Para todos los jugadores, la rutina -de lunes a viernes- será la misma: testeo, control de temperatura al ingreso y consulta de síntomas. Se mantendrán, además, los cuidados de higiene y se mantendrá el distanciamiento en el trabajo.

Los Pumas comenzaron su preparación con la mira puesta en el Championship, certamen que se llevaría a cabo entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre en Nueva Zelanda y en el cual participarán además los All Blacks, Australia y Sudáfrica.

"Tomamos al Rugby Championship como un desafío y es una linda oportunidad para volver a la competencia, pero la realidad es que en relación a otros países estamos en desventaja. No nos asustamos ni mucho menos, sabemos que será un desafío y nos vamos a preparar de la mejor manera", agregó el manager deportivo.

La lista de jugadores citados es la siguiente: Mayco Vivas, Nahuel Tetaz Chaparro, Federico Wegrzyn, Julián Montoya, Santiago Socino, Ignacio Ruíz, José luis González, Santiago Medrano, Joel Sclavi, Lucio Sordoni, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Ignacio Calas, Rodrigo Fernández Criado, Marcelo Toledo Valentini, Lucas Bur, Rodrigo Bruni, Tomás Lezana y Javier Ortega Desio. También fueron convocados: Francisco Gorrisen, Santiago Grondona, Santiago Montagner, Juan Bautista Pedemonte, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Tomás Cubelli, Felipe Ezcurra, Gonzalo Bertranou, Gonzalo García, Domingo Miotti, Joaquín Díaz Bonilla, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Juan Cruz Mallía, Matías Orlando, Juan Pablo Castro, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli, Santiago Carreras, Bautista Delguy, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras, Joaquín Tuculet y Juan Bautista Daireaux.

En tanto, la UAR indicó que los convocados a la lista preliminar del pasado 23 de mayo que se encuentran en Europa, seguirán con los entrenamientos de sus respectivos clubes y manteniendo la parte de monitoreo diario y de videollamadas junto al staff que dirige Mario Ledesma.