Test Drive Nueva Chevrolet Tracker 1.2 Turbo Premier Automática Automotores 14 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

"Este será el año de las SUV para nosotros”, nos contaba en el último verano el vocero de una marca generalista. Esa afirmación real, que se está cumpliendo con creces, en realidad se extiende a todo el mercado porque estamos presenciando una verdadera invasión de Sport Utility’s provenientes de diferentes automotrices, con restylings, nuevos modelos y generaciones.



NUEVA TRACKER

En esta movida Chevrolet no quiere perder pisada. Por eso presentó hace unos meses, desde Brasil, a la segunda generación de Tracker, que cambia significativamente respecto a su antecesor: estrena motor, renueva el diseño e incorpora tecnologías. Vale la pena destacar que ahora se fabrica en Brasil y la primera generación provenía de México. Otra novedad importante es que se desarrolla sobre la nueva plataforma GEM (Global Emerging Markets), destinada a los destinos emergentes, que obligó a modificar sus dimensiones.

La nueva Tracker ya se comercializa en Argentina con un flamante motor turbo, opciones con caja manual y automática, y tres niveles de equipamiento. Ya no ofrece una opción con tracción integral, pues todas son de tracción delantera.



DISEÑO EXTERIOR

Los diseñadores de Chevrolet describieron a la estética de la nueva Tracker como una combinación de robustez, deportividad y elegancia. Nosotros creemos que esa sentencia no es para nada una exageración. Incluso opinamos que muestra una evolución que la acerca mucho más a los SUV que se comercializan en Europa, EE. UU. y países asiáticos Desde la propia marca confirmaron que el diseño de la Tracker 2020 se inspiró en el modelo Orlando, un SUV de mayores dimensiones, con aire deportivo, que se comercializa en el mercado estadounidense.



FRENTE

La nueva plataforma global (GEM) del modelo, que comparte con Onix y Onix Plus, incidió en las dimensiones y también modificó su silueta para mostrarla más musculosa y robusta. La sensación de que es más grande la confirmamos con las medidas. Tiene 12 mm más de largo y es 15 mm superior de ancho. Por su parte, se redujo la altura en 48 mm para mejorar la aerodinamia.

En la zona frontal, la parrilla superior ahora es más angosta. Debajo aparece una gran toma de aire trapezoidal para mejorar la circulación de aire sobre el motor. El capot, las puertas y los guardabarros incorporaron diferentes pliegues que le brindan un aspecto más sofisticado. También se destacan los faros rasgados, las lámparas full led y los bigotes verticales de led para las intermitentes.



PARTE TRASERA

El portón fue rediseñado y adquirió gran personalidad, con superficies mucho más limpias. El soporte de la patente se trasladó al paragolpes, donde también se encuentran los reflectores, las luces antiniebla y un difusor. Los faros tienen un formato horizontal que lo hacen más ancho y se ubicaron en una posición elevada. A su vez, incorpora una protección de plástico negro con detalles símil aluminio.



DISEÑO INTERIOR

La calidad de materiales y terminaciones sigue siendo buena en el habitáculo de la Tracker aunque en el modelo anterior tenía materiales soft en la plancha del tablero. Hay una renovación que se percibe claramente a través de nuevas inserciones, colores y texturas para definir un perfil más tecnológico y moderno.



INSTRUMENTAL

El instrumental -que es igual al del Onix- cumple con dos funciones fundamentales: es de fácil lectura y resulta atractivo para la vista combinado con el diseño general. Está definido con dos cuadrantes circulares para el velocímetro y el tacómetro, que en su interior exhiben las diferentes alertas por anomalías y los testigos luminosos de los sistemas electrónicos.



SEGURIDAD

En caso de choque, estos sistemas de retención actúan en conjunto con los seis airbags (frontales, laterales delanteros y de cortina para ambas plazas) que se activan dependiendo de la severidad del impacto.

Para tratar de evitar colisiones, la nueva Tracker dispone de una serie de ayudas electrónicas: ABS con Distribución Electrónica de Frenado, Asistente al Arranque en Pendiente, Control de Estabilidad y Control de Tracción.

Al igual que en el modelo Onix, las versiones LTZ y Premier de la Tracker incluyen el alerta de punto ciego que, a través de sensores ubicados en las esquinas traseras alertan con señales luminosas, si algún vehículo está ingresando a una zona donde el conductor no puede verlo.



MOTOR, TRANSMISIÓN

Y COMPORTAMIENTO

Una de las novedades más importantes y que nos generaba mayor expectativa de esta nueva Tracker es su motor turbo 1.2, de 3 cilindros en línea y 12 válvulas, con doble árbol de levas a la cabeza. Es un derivado del 1.0 que utiliza el nuevo Onix, con mayor cilindrada, pero los mismos beneficios. En primer lugar, el hecho de que cuente con una correa dentada inmersa en aceite, hace que se incremente su durabilidad y, por otra parte, que necesite un intervalo mayor entre los mantenimientos.



PRECIOS NUEVA

CHEVROLET TRACKER:

En esta oportunidad probamos la versión Premier de la nueva Tracker, cuyo precio vigente al mes de agosto es de $1.939.000, con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Pero para tener un parámetro, lo comparamos con las versiones tope de gama de sus principales rivales: Volkswagen T-Cross Hero ($1.941.000), Nissan Kicks Exclusive CVT ($1.873.700), Ford Ecosport Titanium ($1.726.000), Renault Captur Zen ($1.670.000).



VALORES DE SERVICIOS

Para la NUEVA TRACKER los valores del "service" son los siguientes: 10.000 km ($6.790), 20.000 km ($8.490), 30.000 km ($7.388), 40.000 km ($9.380), 50.000 km ($7.061), 60.000 km ($8.752), 70.000 km ($7.388), 80.000 km ($9.380), 90.000 km ($7.061), 100.000 km ($11.1217).

(FUENTE: 16VALVULAS.COM)