Argarañaz reclama ATP para todos los jardines Locales 14 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El diputado rafaelino Juan Argañaraz expresó su preocupación con lo sucedido con los jardines de gestión privada “los jardines privados son instituciones que también forman parte del sistema educativo y que brindan un servicio fundamental para muchísimas familias, y el hecho de no poder acceder a estas ayudas es muy difícil, pensemos que en el contexto que estamos los jardines no están funcionando con normalidad, y muchas familias dejaron de abonar las cuotas”.

Argañaraz en este proyecto pide que el gobierno actúe sobre la situación de aquellos jardines que no accedieron al beneficio de las ATP y que puedan cobrarlo de manera retroactiva desde el comienzo del Programa. “Muchas de estas instituciones pueden quebrar y esto generaría un perjuicio para miles de personas” acotó el diputado rafaelino.

Luego de que se dictara el aislamiento social preventivo y obligatorio muchas de las actividades que habitualmente funcionaban comenzaron a cesar. Tal es el caso de estas instituciones educativas de índole privada, que en la provincia ascienden a más de 400, mientras que en la ciudad de Rafaela hay alrededor de 25 y la estructura se ve afectada por no poder cubrir los gastos mínimos de impuestos y sueldos.

En este sentido dueños de jardines se expresaron: “Ante la situación que estamos viviendo el panorama desde lo económico es muy complicado, difícil, debemos afrontar muchos gastos mensuales y al no estar funcionando los jardines los ingresos se ven disminuidos notablemente” aún en esta crisis agradecieron a los padres “estamos agradecidos por la buena voluntad de la mayoría de las familias que siguen abonando parte de la cuota pero sabemos que su situación en muchos casos es similar y se hace cada vez más complejo cumplir”.

El diputado Argañaraz explicó: “estamos solicitando que desde el Gobierno Nacional o Provincial se visibilice este problema y puedan comprender la situación que viven los jardines maternales privados...” “...debemos tener en cuenta que los mismos también son parte del sistema educativo y que brindan un servicio fundamental para muchísimas familias”.

A su vez reflexionó sobre la gravedad de la pérdida de empleos privados y concluyó “el objetivo es proteger la fuente laboral de muchas personas que en ellos trabajan y que con la crisis económica y sanitaria actual ven peligrar sus ingresos, que en la mayoría de los casos son el sustento familiar".