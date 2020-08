La mayoría de los comercios locales no abrirá sus puertas Locales 14 de agosto de 2020 Redacción Por En virtud del feriado nacional del lunes 17 de agosto, se comunican detalles de su cumplimiento en los locales comerciales de la ciudad.

El próximo lunes 17 de agosto es Feriado Nacional, por la conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Mientras tanto, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela dio a conocer una serie de preguntas frecuentes para los ciudadanos rafaelinos que detallamos a continuación:

¿El comercio puede abrir sus puertas? Si, respetando las normas de Legislación Laboral.

¿El trabajador puede negarse a trabajar? Si

En caso de no ir a trabajar, ¿se le puede descontar el día? No

En caso de ir a trabajar, ¿Le corresponden “horas extras”? No son horas extras. Corresponde abonarle la cantidad de horas trabajadas calculadas de acuerdo al Artículo 155 y 156 de la L.C.T (aplicando el divisor 25)

En caso de ir a trabajar, ¿Le corresponden “horas compensatorias”? No.

Deberá tenerse en cuenta las normativas sanitarias locales y provinciales vigentes en cuanto a horarios de apertura y cierre y modalidades de atención.

En tanto, días pasados se realizó un relevamiento entre los comerciantes asociados a los Centros Comerciales a cielo abierto de la ciudad (Paseo del Centro, y Paseo Roca), para conocer la postura frente al feriado nacional del próximo lunes 17 de agosto, se obtuvo como resultado que el 90% de los comercios encuestados no abrirá sus puertas.