Fecha de pago del bono a estatales, docentes y jubilados

El gobierno provincial pagará el miércoles 19 el bono, no remumerativo, a los empleados estatales, docentes y jubilados. Será por única vez, y a través de planilla complementaria. Para los activos el monto es de 3 mil pesos, mientras que para los pasivos la cifra es de 2.400.

El anuncio del bono, generó malestar en los gremios estatales, docentes y del personal de Salud, que se oponen a recibir un monto no remunerativo, definido de manera "unilateral" por el gobierno en medio de las negociaciones paritarias.

Los gremios docentes, AMSAFE y SADOP, esta semana realizaron un paro virtual, martes y miércoles, que continuarán la semana que viene los días 19 y 20, en disconformidad a la decisión de la Provincia. "Es un bono no remunerativo, no bonificable y unilateral", manifestaron en declaraciones a LT10.

Del mismo modo, ATE y UPCN cuestionaron el decreto por ser una decisión unilateral. Reclaman seguir discutiendo en la mesa paritaria una recomposición salarial para que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo.

El secretario de Trabajo de la provincia Juan Manuel Pusineri manifestó al móvil de LT 10 que el bono se liquidará a la totalidad de los activos y pasivos. "Se entregará sin perjuicio de la negociación colectiva que se va a seguir llevando adelante con los gremios", remarcó. Sin embargo, aclaró que "en un contexto de medida de fuerza es difícil conversar, así que esperaremos el término de estas para seguir dialogando".



"LA CAJA ES LA

MISMA PARA TODOS"

Ante las quejas de los gremios estatales por el cronograma de pago extendido, el gobernador pidió considerar que en este momento son muchos los sectores que necesitan de la ayuda del Estado. Días atrás, la Provincia difundió el cronograma de pagos de sueldos de los agentes públicos y desató la polémica con los gremios, que salieron a repudiar el esquema de cobro extendido en el tiempo. En este sentido, el gobernador Omar Perotti, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié, presentaron este jueves el primer Faro de Conservación, ubicado en el Parque Nacional Islas de Santa Fe, en la localidad de Puerto Gaboto, y respondió también al reclamo en rueda de prensa. “Lo que estamos haciendo es el mayor esfuerzo posible para que los trabajadores puedan tener su sueldo y para que los sectores que nunca vivieron del Estado puedan recibir algo en un momento tan difícil”, dijo, en referencia al contexto de pandemia actual. “La caja es la misma para todos”, afirmó. “Esto es como en tu casa: si lo que entra son 10 y son 5 en la mesa, se charla qué hacer. Y si los pedidos son de 20, alguno irá primero o cada uno tendrá una parte. Es la forma en la que hay que sobrellevar esto de la mejor manera: tratar de ser lo mas equitativo posible”. “No es que hay una caja para los estatales, otra para los privados, otra para las empresas. La caja de la Provincia es una sola y está flaca”, insistió, y señaló que “el sector privado está golpeado”, a lo que se suma el bajo nivel de coparticipación y de recaudación.