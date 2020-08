Fernández anuncia cómo continuará la cuarentena Nacionales 14 de agosto de 2020 Redacción Por En todo el país hay expectativa sobre qué sucederá con las reuniones familiares y afectivas, que están prohibidas hasta el domingo. El Presidente dialogó ayer con Larreta y un grupo de gobernadores, entre ellos el santafesino Omar Perotti.

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El presidente Alberto Fernández se reunió ayer con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la vez que compartió comunicaciones por videoconferencia con un grupo de gobernadores, entre ellos el santafesino Omar Perotti. En lo que hace al Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA), la zona con mayor cantidad de casos de Cov id-19, vieron con "mucha preocupación" la situación del sistema de salud, por lo que "no habrá grandes cambios" a partir del próximo 17 de agosto.

Así lo anticiparon a NA fuentes oficiales, que precisaron que el jefe de Estado realizará el anuncio de extensión de la cuarentena "mañana a las 12.00" junto a Kicillof y Rodríguez Larreta desde la Quinta Presidencial. "El anuncio de mañana (por hoy) será en la línea con lo que venimos hablando, no habrá grandes cambios. Hay mucha preocupación por el sistema de salud", detallaron a Noticias Argentinas las mismas fuentes.

Durante el encuentro, que se inició pasadas las 18:20 y se extendió por dos horas, establecieron que "en la provincia de Buenos Aires seguirá todo igual", mientras que en la Ciudad "podrían terminar de darse pequeñas aperturas". Según indicó Presidencia en un comunicado, "el presidente Alberto Fernández anunciará hoy a las 12, desde la residencia de Olivos, las condiciones de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio para combatir la pandemia de coronavirus Covid-19".

Luego de la reunión entre Nación, Ciudad y Provincia, el Presidente encabezó una videoconferencia con varios gobernadores para analizar la situación en torno a la pandemia de coronavirus. Del encuentro virtual participaron las gobernadoras de Río Negro, Arabela Carreras, y de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; Jujuy, Gerardo Morales; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Salta, Gustavo Sáenz; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Córdoba, Juan Schiaretti; Tucumán, Juan Manzur, y Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Uno de los interrogantes a despejar este viernes es qué pasará con las reuniones afectivas y familiares que están prohibidas en todo el país desde el pasado 3 de agosto hasta este domingo inclusive.

En horas de la mañana, Fernández se reunió con el comité de expertos, integrado por médicos y científicos, quienes le recomendaron "comunicar un horizonte temporal" a las restricciones y "no hablar más de cuarentena". Según supo NA, los especialistas afirmaron que "la tasa de letalidad continúa en el 2%", lo que "significa que se están haciendo las cosas bien y el sistema de salud está respondiendo".

Del encuentro participaron Mirta Roses, Gustavo Lopardo, Javier Farina, Pedro Cahn, Santiago Levin, Alicia Stolkiner y Juan Piovani.