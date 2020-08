Brian Fernández dio negativo Deportes 14 de agosto de 2020 Redacción Por COLÓN

BUENOS AIRES, 14 (NA) -- El delantero de Colón de Santa Fe Brian Fernández tuvo ayer un resultado negativo al hisopado PCR por coronavirus, luego de que el miércoles presentó síntomas compatibles con COVID-19, por lo que el cuerpo médico del "Sabalero" activó el protocolo y no le permitió participar del retorno a los entrenamientos.

Según informó el club ayer, Fernández se hizo el testeo en una clínica privada y el mismo arrojó resultado negativo, aunque no se detalló aún si se incorporará a los trabajos del plantel que comanda Eduardo Domínguez.

Fernández había informado a los médicos del "Sabalero" que tenía un cuadro gripal con fiebre y tos, por lo que se decidió su aislamiento y que se traslade a la clínica "Santa Fe" para hacerse el hisopado correspondiente.

Al delantero fue el único del plantel de Colón de Santa Fe que no se le realizó el test serológico, exigido por AFA dentro del protocolo de retorno de los entrenamientos aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación.

"El jugador nunca estuvo en contacto grupal en el club", aclaró Colón en un comunicado, aunque sin detallar cuándo podrá sumarse al grupo.

De esta forma, el plantel dirigido por Domínguez continuará con los trabajos dividido en grupos en el predio "Ciudad Fútbol".

En tanto, Federico Lértora, Rafael Delgado y Bruno Bianchi enviaron en las últimas horas carta documento a Colón para exigir el pago de deudas millonarias que se acumulan desde febrero hasta la actualidad.

Los tres futbolistas del plantel profesional exigen que se pongan al día con los pagos del contrato especial por trayectoria, cuyos montos se redujeron en un 50 por ciento, a causa de la pandemia del coronavirus.

Por otra parte, no se descarta que, durante la semana, lleguen otras intimaciones a la institución santafesina ya que la mayoría de los jugadores han sufrido una reducción en sus salarios.