El Gobierno anunció un acuerdo para producir la vacuna contra el Covid-19 Nacionales 13 de agosto de 2020 Redacción Por El Presidente Alberto Fernández anunció que Argentina y México elaborarán una vacuna para prevenir el contagio de coronavirus. Se trata de un acuerdo firmado entre la Universidad británica de Oxford y el laboratorio AstraZeneca para fabricar el producto que se encuentra en la fase 3. El costo de la dosis rondará entre 3 y 4 dólares.

FOTO NA EN OLIVOS. Ginés González García, Carla Vizzotti y Alberto Fernández tras anunciar la producción latinoamericana de la vacuna anti Covid.

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El presidente Alberto Fernández anunció ayer que la "producción Latinoamericana" de la vacuna contra el coronavirus que se desarrolló en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, "va a estar a cargo de Argentina y de México", y estará lista para "el primer semestre de 2021".

"El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con excepción de Brasil. Que van a estar disponibles para el primer semestre del año 2021", resaltó el mandatario nacional.

Durante una conferencia de prensa que brindó en la Residencia de Olivos junto al ministro de Salud, Ginés González García, Fernández precisó que el acuerdo con el laboratorio AstraZeneca permitirá el país acceder a la vacuna contra el COVID-19 "entre seis y doce meses antes". Además, aclaró que la vacuna "se encuentra en la fase 3 de desarrollo", y detalló que "se irán distribuyendo equitativamente entres los países que así lo demanden".

En tanto, el Presidente aseguró que la vacuna que se producirá en la Argentina costará entre "3 y 4 dólares", y eso permitirá "a todos los países poder acceder a ella". "Es un proyecto sin fines de lucro, hay que celebrar la decisión de la empresa y de la Universidad de Oxford, que están garantizando una vacuna sin ganancias y sin beneficios económicos por esa vacuna. Eso lo celebramos", enfatizó Fernández, tras reunirse con representantes del laboratorio.

En ese marco, el jefe de Estado volvió a pedir "responsabilidad social" a la población, y advirtió que el anuncio de la vacuna "en el presente no cambia". "Por favor, entiendan el riesgo que estamos corriendo y el riesgo es igual en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, la Provincia tiene más casos porque son más habitantes", subrayó.

Para Fernández, la vacuna de Covid-19 que se fabricará en el país "pone a la Argentina en un lugar de tranquilidad" por el tiempo para obtenerla y la cantidad. "Vuelvo a llamar la atención de todos y vuelvo a pedirles que por favor entiendan el riesgo que estamos corriendo. El riesgo es igual en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Los convoco una vez más a la prudencia de cuidarse", expresó Fernández, a días de un nuevo anuncio de extensión de la cuarentena.

Advirtió que "la historia dirá la responsabilidad que le cupió a cada uno", ante las convocatoria que realizó un sector de la oposición para manifestarse contra la cuarentena, y afirmó que "no está en discusión la libertad, está en discusión la salud". "Creo que están equivocados, no están midiendo las cosas adecuadamente. Después que cada uno cargue con la responsabilidad que le quepa de convocar a este tipo de cosas.

La historia dirá la responsabilidad que le cupió a cada uno, nosotros tenemos la tranquilidad de que siempre pensamos en la salud de la gente", remarcó. Por su parte, el ministro de Salud afirmó que la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca "tiene la delantera" en el mundo, y dijo que "tener la capacidad de producción es un orgullo".

No obstante, González García aclaró que "no es ni la única negociación ni quizás sea la única alternativa", y precisó que habrá "prioridades" a la hora de vacunar a la población, entre los que incluyó a "los mayores", "los trabajadores de la salud y los que tengan algún tipo de patología previa".

Previo a realizar el anuncio, el Presidente se reunió junto al ministro de Salud, Ginés González García, con el Gerente General de AstraZeneca para Cono Sur, Agustín Lamas, y la Directora Médica para Cono Sur, Dra. Agustina Elizalde. .