Se apuesta a protocolos y remates online, en exposiciones ganaderas SUPLEMENTO RURAL 13 de agosto de 2020 Redacción Por Con la llegada de la época de las exposiciones rurales, se decidió hacer remates de reproductores de vientres preñados y toros, como se hace todos los años, con un protocolo más complejo que el que se venía siguiendo y sin el acompañamiento de stands de la industria y el comercio.

En medio de una pandemia, las sociedades rurales del interior tuvieron que decidir qué hacer con sus exposiciones. La Sociedad Rural Argentina anunció en pasada jornada que la tradicional exposición anual en Palermo quedó reprogramada para 2021, pero para las rurales más pequeñas, cancelar estos eventos no es una opción y los remates ganaderos representan gran parte de sus ingresos.

En los últimos meses se han suspendido otros eventos en el sector que pasaron al formato online.

"De las 21 sociedades rurales de Entre Ríos, entre nueve y diez van a hacer remates especiales de reproductores con un protocolo determinado", explicó José Colombatto, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, a La Nación Rural, y agregó "como se hace todos los años, con la diferencia de que con la pandemia se va a hacer bajo un protocolo".

Desde mediados de abril, rige en Entre Ríos un protocolo sanitario para remates ganaderos presenciales en cada rural. El mismo fue elaborado por Farer y aprobado por el área de Salud de la provincia. Según Colombatto, más del 80 por ciento de los ingresos de las rurales de Entre Ríos, se generan por remates de hacienda general (animales que van a faena, vientres, novillos, terneros).



SUSPENSION DE

LOS REMATES

"Cuando surgió lo del coronavirus se suspendieron los remates. Si esto seguía, las rurales desaparecían desde lo económico", señaló Colombatto y agregó que, con la llegada de la época de las exposiciones rurales, se decidió hacer remates de reproductores de vientres preñados y toros, como se hace todos los años, con un protocolo más complejo que el que se venía siguiendo y sin el acompañamiento de stands de la industria y el comercio.

La falta de estos dos componentes no es menor. En palabras de Colombatto, representa "un golpe durísimo", ya que los stands de maquinaria, insumos y entidades bancarias -que pagaban el alquiler del predio- atraían al público que, a su vez, pagaba entrada. "Muchas rurales, con la exposición, prácticamente solventaban el año: los sueldos, el mantenimiento de las instalaciones, los viáticos para viajes de directivos", comentó el dirigente.

Ahora, el ingreso se reduce a la comisión que cobra la rural por poner el predio para el remate. Pero esto significa que el golpe es especialmente fuerte para las sociedades entrerrianas más pequeñas, como les pasa a de otras provincias.

Colombatto mencionó el caso de Chajarí, donde se rematan apenas 90 cabezas por mes. Para comparar, en Gualeguaychú, en cada remate semanal hay una concentración de alrededor de 1300 cabezas.



LOS REMATES

A DISTANCIA

Según contaron desde la Asociación Argentina de Angus, las sociedades rurales están pidiendo ayuda a organizaciones como Angus. Les piden, por ejemplo, que se baje el porcentaje por la certificación de los animales o que colaboren con el pago de la transmisión del remate, si se hace por televisión.

"Los uruguayos nos dijeron 'cuando llegue la televisión, ponele un moño a la rural y andate a tu casa'. A Uruguay la televisación lo liquidó, no tenían como generar recursos", dijo Colombatto sobre el caso de sociedades rurales del país vecino.

En Gualeguaychú, en cambio, intentaron con remates televisados pero no hubo caso. Los propietarios no dejaron que las cámaras entraran a filmar su hacienda.

"Es una idiosincracia de la zona", explicó el dirigente entrerriano.

Pero los remates a distancia, ya sea por televisión o por Internet, parecen estar instalados definitivamente.

"No creo que reemplacen a los remates presenciales pero estoy seguro que es un complemento que viene para quedarse porque las distancias en la Argentina son muy grandes, entonces siempre va a haber un público que no quiera ir a un remate particular o de cabaña porque le lleva dos días", señaló Javier Martínez del Valle, director ejecutivo de Angus.



AÑO DE PRUEBA

Martínez del Valle consideró que este va a ser un año de prueba para estos sistemas. "Si el comprador ve que los reproductores que recibió son de igual calidad que lo que vio en la pantalla, seguramente muchos van a querer que siga existiendo la alternativa de la compra online", consideró el ejecutivo de Angus.