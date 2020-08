Cambio de hábito SUPLEMENTO RURAL 13 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Hay que pasar el agosto, dice el refrán que repiten los sabios abuelos y que es, por cierto, significativo. Este mes marca el momento justo para fortalecer sus plantas y que en setiembre, los días más largos, el tiempo cálido, empujen con vitalidad el brote de las yemas. Como los seres humanos cuando se levantan por la mañana, en la primavera las plantas parecen desperezarse. Lo ideal es que un poco antes vayamos preparándolas para que amanezcan de buen ánimo.



CAMBIO DE MACETA.

Plantas de interior: es el momento de trasladar a una maceta mayor las plantas que hayan crecido considerablemente. Retírelas de la vieja maceta con su pan de tierra entero, y trasplántelas a un nuevo contenedor de un diámetro de 2 cm mayor al anterior. Si las plantas de gran porte como el ficus crecieron mucho (dracena y palmeras, también) y poseen un pan de tierra de mas de 30 cm habrá que mudarlas a macetas de mas de 40 cm de diámetro. Cuando realice este trasplante evita usar fertilizantes químicos. Simplemente agregue una mezcla de tierra negra, resaca, humus de lombriz, turba y/o arena. Al cabo de un mes puede utilizar fertilizantes de liberación lenta que le irán brindando a la planta los nutrientes necesarios para aprovechar el vigor y la fuerza que ofrece el buen tiempo.

Plantas de exterior: recuerde que agosto es el último momento del año en que es posible trasplantar especies de exterior que se encuentran en macetas pequeñas o entierre para realizar cambios a raíz desnuda.

Este último proceso no se puede efectuar en verano porque hay riesgo de que la planta se seque.

Habrá que elegir diferentes métodos de trasplante o plantación acorde a las características de cada ejemplar.

Plantación o trasplante a raíz desnuda: es un método efectivo para usar en rosales y plantas de hojas caducas (que pierden sus hojas en invierno).

Solo se puede aplicar en el momento en que las plantas no tienen hojas, fecha que suele oscilar entre fines de junio y principio de setiembre.

No obstante esta regla se modifica según la ubicación geográfica.

Plantación de especies en su propio terreno: es el momento indicado para todas las perennes y aquellas caducas que están con brotes u hojas. Debido a los embalajes actuales y a los cuidados que reciben en los viveros, se puede realizar cualquier día del año y a cualquier temperatura. Hay que retirar la planta del envase, aflojar las raíces y colocar abono en un hoyo para favorecer el éxito de trasplante y que la planta tenga suficiente nutrientes. Agregue una cucharada de harina de hueso para estimular el crecimiento de las raíces y una de harina de sangre para que además de aportar nutrientes traerá las lombrices que impedirá que el suelo se apelmace.

El agregado de estos nutrientes es muy efectivo para cualquier trasplante pero tenga en cuenta que resultara muy atractivo para sus mascotas (perro y gatos) y habrá que evitar que escarben alrededor de las plantas atraídos por el olor de la harina de hueso o sangre.

De todos modos estos elementos deben quedar en la base del hoyo que debe ser cubierto por una mezcla de tierra negra y resaca o humus de lombriz.

Siempre espere que decante la tierra alrededor de la planta y ayúdese con el mango de la pala. Riegue en forma abundante y si es necesario agregue más tierra