Apelación de Racing Point Deportes 13 de agosto de 2020 Redacción Por FORMULA 1

Racing Point, equipo de la Fórmula 1, apeló ayer la sanción que le aplicó la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) por copiar componentes del sistema de frenado de Mercedes, por lo cual sufrió una multa de 400 mil euros y la quita de 15 puntos. También apelaron la sentencia los equipos Ferrari y Renault, pero por considerarla demasiado moderada, en tanto que McLaren y Williams optaron por no sumarse finalmente a ese reclamo que enrarece el clima en esta temporada de la F1.

La fecha de la audiencia en la que se analizarán los recursos presentados por las escuderías será anunciada por la Corte de Apelaciones de la FIA en breve, informó la agencia de noticias ANSA. Racing Point suma 41 puntos y marcha quinto en la Copa de Constructores, gracias a los 14 que aportaron el canadiense Lance Stroll y el alemán Nico Hulkenberg (reemplazante del mexicano Sergio "Checo" Pérez, afectado de coronavirus), con su sexto y séptimo puestos el domingo en el GP de Inglaterra en Silverstone.

El caso, bautizado "CopyGate", estalló cuando se determinó que Racing Point había "clonado" el sistema de enfriamiento de los frenos de las Mercedes W10 y su diseño aerodinámico. Lawrence Stroll, padre de Lance y propietario de Racing Point, afirmó que tiene con qué probar su inocencia y acusó de "escaso espíritu deportivo" a los equipos que se oponen al fallo de la FIA.



VETTEL TENDRA CHASIS NUEVO

Finalmente desde el equipo Ferrari de Fórmula 1 anunciaron que Sebastián Vettel contará con un nuevo chasis para el Gran Premio de España, el que se disputará el venidero fin de semana. Después que se encontrara una "pequeña falla" en el auto tras la carrera del pasado domingo en Silverstone, los de Maranello decidieron la variante.

"Sebastián tendrá un nuevo chasis porque después del análisis post-carrera de Silverstone detectamos una pequeña falla causada por un fuerte impacto sobre un bordillo", explicó el jefe de ingeniería de chasis Simone Resta. "No habría tenido mucho efecto en el rendimiento, pero era la decisión lógica a tomar", agregó sobre lo que llevó a la determinación del cambio. Luego de un comienzo de año lejos de lo esperado, para Barcelona ya adelantaron que tampoco la tendrán fácil.

"Llegamos sabiendo que este no será un fin de semana fácil para nosotros, dada la forma en que las pruebas fueron aquí en febrero", dijo Resta.