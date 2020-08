No se hará el Mundial debido al coronavirus Deportes 13 de agosto de 2020 Redacción Por CICLISMO

Luego de varios días de rumores, finalmente se confirmó la cancelación del Campeonato Mundial de ruta 2020. El Comité Organizador del Campeonato del Mundo de Ruta UCI 2020 en Aigle-Martigny ha tomado nota de las medidas dictadas por el Consejo Federal Suizo ante la lucha contra la pandemia de COVID-19, dentro de ese marco no se pueden realizar eventos importantes con más de 1000 visitantes o que involucren a más de 1000 personas, no son permitidos hasta el 30 de septiembre.

Por lo tanto, la organización de los Campeonatos del Mundo de Ruta UCI 2020 en Aigle - Martigny es imposible y también porque desde el 8 de agosto más de 45 países están sujetos a cuarentena al entrar en Suiza, lo que no daría al evento el reconocimiento necesario y no permitiría que muchos de los 1200 corredores, desde Juniors hasta Elite, de 90 países, la oportunidad de venir a defender sus posibilidades.

Con once carreras en ocho días, la naturaleza específica de una carrera en circuito de carretera en términos de distanciamiento social y las multitudes de espectadores constituyen un obstáculo insuperable. Queremos agradecer sinceramente a la Union Cycliste Internationale (UCI), la Confederación, los cantones de Vaud y Valais, las comunas de Aigle y Martigny, Swiss Cycling, patrocinadores públicos y privados, voluntarios, proveedores de servicios y aficionados al ciclismo por su compromiso, apoyo y pasión desde nuestra designación en septiembre de 2018.

"Estamos tristes y decepcionados hemos trabajado duro durante más de dos años para cumplir un evento magnífico en un circuito extraordinario, a pesar de las limitaciones debidas a la pandemia de COVID-19, continuamos trabajando con pasión por organizar el Campeonato del Mundo de Ruta UCI, que habría sido recordado por su valor deportivo pero también por la belleza de nuestros cantones y la riqueza de nuestra cultura y región" destacaron Grégory Devaud y Alexandre Debons, Copresidentes del Comité Organizador.