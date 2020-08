El "Cusco" Valiente, sinónimo de Quilmes

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION). - Ya van cinco meses que la pelota dejó de rodar. La Liga Rafaelina solamente pudo disputar una fecha de su temporada 2020 y después las canchas ya no fueron pisadas por los tapones de los calzados de los futbolistas. Esos botines e indumentaria que en los últimos 20 años, por ejemplo, viene preparando y acomodando Jorge Valiente en Argentino Quilmes.

El "Cusco", como lo conocen todos en barrio Italia y en el ambiente de nuestro fútbol, es de esos personajes que inmediatamente permiten asociar a la persona con un club. No es para menos, ya que hoy con 64 años nos cuenta que desde los 14 vino a Quilmes, o sea que lleva medio siglo identificado con los cerveceros, ya sea como jugador, colaborador, dirigente o utilero. En fin, para dar una mano donde sea.

Por esas cosas del destino, se enfermó después de la primera fecha en marzo y de no ser por la suspensión que provocó la cuarentena, se hubiera perdido seguramente varios partidos. Cuando regrese la competencia, estará otra vez al pie del cañón.

De sus tiempos adentro del campo de juego, recuerda que fue un mediocampista que alternó durante la década del '70 en la primera y que integró el plantel que disputó aquel primer torneo Regional -clasificatorio para los viejos Nacionales de AFA- en 1979. En la zona que él ocupaba en la cancha había muy buenos jugadores, como Wanzerried, "Pichi" Eijó, Horacio Barbagallo, y entonces costaba tener un lugarcito entre los titulares.

Después, cuando se retiró, siguió ligado a Quilmes dando una mano en distintas subcomisiones, ya que sus hijos empezaban a jugar. El más grande Jorge y Andrés, el menor, que jugó hasta no hace muchos años y estuvo en los muy buenos equipos de comienzos del siglo XXI, también en la mitad de la cancha.

No obstante, la utilería pasó a ser su actual actividad en 2000 cuando se había quedado sin trabajo en su anterior ocupación en una empresa local. Esos fueron los tiempos donde con la dirección técnica de Rudi Viotti, Quilmes fue uno de los animadores del fútbol liguista ganando campeonatos y jugando el Torneo del Interior. Eran las épocas de Marcelo López, Darío Cabral, Juan Manuel Suligoy, Diego Trinchieri, entre otros.

"Ese fue el mejor equipo de Quilmes que vi. Fue campeón invicto", recordó Valiente ante nuestra consulta sobre cuál había sido el mejor equipo para él.

Después, más acá en el tiempo, vino el ascenso al Federal B con Alejandro Zurbriggen en el banco y la estadía de un año jugando a otro nivel. El Club tuvo que reacomodarse en lo institucional y económico, pero sin dudas que "Cusco" es una persona que siempre ha estado para colaborar, de esos incondicionales que si hubiera más en todas las instituciones, seguramente todo sería más sencillo de realizar.