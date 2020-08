Falleció ex juez federal Urso Nacionales 13 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El ex juez federal Jorge Urso falleció ayer en la localidad bonaerense de Moreno, luego de sufrir un accidente mientras andaba a caballo en un campo. Según confirmaron a NA allegados a la familia del ex magistrado, el deceso ocurrió este miércoles por la mañana luego de que Urso se golpeara la cabeza al caer de la montura.

El hecho tuvo lugar en la localidad bonaerense de Moreno, en el centro hípico San Salvador, ubicado en la calle Puente Márquez y Segundo Sombras, y un jinete profesional que estaba en el lugar fue quien dio aviso al servicio de emergencias tras presenciar el episodio. Según las primeras informaciones, no hubo salto desde el caballo si no que simplemente Urso cayó del animal y falleció al golpear su cabeza contra el suelo.

Cuando era magistrado, Urso fue uno de los nombres "fuertes" de Comodoro Py, a raíz del alto impacto político de las causas que tuvo a su cargo. Fue quien metió preso en forma domiciliaria al ex presidente Carlos Menem en la causa por el tráfico irregular de armas a Croacia y Ecuador.