Gustavo Giorgi fue confirmado en el "9" Deportes 13 de agosto de 2020 Redacción Por REGIONAL AMATEUR

FOTO ARCHIVO AHORA SI./ Oficialmente DT juliense.

Luego de unas semanas de análisis, finalmente la Subcomisión de Fútbol de 9 de Julio confirmó ayer que Gustavo Giorgi será el técnico del León en el torneo Regional Amateur.

Quien fuera ayudante de campo de Marcelo Werlen en el tramo inicial del torneo 2020, tuvo finalmente el visto bueno para ser la cabeza del cuerpo técnico tras la decisión de "Satanás" de ocuparse de la Coordinación general del fútbol del Club.

Lo que se terminará de confirmar en las próximas horas es quien será el ayudante de campo, aunque si no surgen inconvenientes dicha función la desempeñará Fernando Ludueña, ex defensor del Club, que hace poco tiempo se retiró como futbolista, y que fue pedido por Giorgi. El resto del cuerpo técnico no sufrirá modificaciones, con Agustín Giorgis como preparador físico y Roberto Ceberio junto a Adrián Schumacher como entrenadores de arqueros.

En las próximas horas, a partir de la lista de jugadores que disponga el DT para contar en el Regional, se irán contactando para arreglar su situación económica y dejar todo listo para empezar a entrenar el 7 de septiembre.