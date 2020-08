Suman 5.213 los fallecidos y 268.574 los contagiados Nacionales 13 de agosto de 2020 Redacción Por Confirmaron 7.663 nuevos casos por coronavirus en las últimas 24 horas en el país y es récord: son 268.574 los contagiados. Además, el Ministerio de Salud reportó 209 muertes, por lo que el acumulado de decesos asciende a 5.213.

FOTO TELAM SUBE Y SUBE. El coronavirus no detiene su marcha en el país.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Un total de 7.663 nuevos casos por coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en el país, por lo que se generó un nuevo récord, y el total de infectados ya alcanzó los 268.574 pacientes, al tiempo que se confirmaron 209 muertes y la cantidad de fallecidos por esta enfermedad es de 5.213, informó anoche el Ministerio de Salud de la Nación.

Según el reporte vespertino de la cartera sanitaria, hubo 125 decesos: 69 hombres, 48 residentes en la provincia de Buenos Aires; 16 en la Ciudad de Buenos Aires; dos en Mendoza; uno en Chubut; uno en Río Negro; y uno en Santa Fe; y 55 mujeres, 38 residentes en la provincia de Buenos Aires; 15 en la Ciudad de Buenos Aires; y dos en Río Negro.

En tanto, una persona notificada como fallecida, residente en en la Ciudad de Buenos Aires, no registra dato de sexo.

Durante el reporte matutino hubo 84 muertes: 39 hombres, 30 residentes en la provincia de Buenos Aires; y nueve residentes en la Ciudad de Buenos Aires; y 44 mujeres, 25 residentes en la provincia de Buenos Aires; 17 en la Ciudad de Buenos Aires; una en Tierra del Fuego; y una en Mendoza.

Por su parte, una persona fallecida, residente en la provincia de Buenos Aires, no registra dato de sexo.

Del total de los infectados, 1.142 (0,4%) son importados, 70.280 (26,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 156.764 (58,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Este miércoles se produjo el récord de nuevos contagiados con 7.663 casos, ya que la marca anterior había sido el 6 de agosto pasado cuando hubo 7.513, mientras que la mayor cantidad de muertos en 24 horas se registró el 11 de agosto, con 241 fallecidos.

En total hay 1.662 pacientes internados por coronavirus en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es de 58,3 por ciento en la nación y de 68,4 por ciento en el AMBA, según la información reportada por las diferentes jurisdicciones.

A la fecha, el total de altas es de 187.283 personas, mientras que la cantidad de personas con infección en curso son 75.994.

El martes fueron realizadas 19.174 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 891.817 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 19.653,6 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta este martes es de 501.652 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

De los 7.663 nuevos casos, 5.153 son de la provincia de Buenos Aires, 1.163 de la Ciudad de Buenos Aires, 189 de Mendoza, 180 de Río Negro, 165 de Santa Fe, 155 de Neuquén, 152 de Jujuy, 141 de Córdoba, 67 de Salta, 66 de Entre Ríos, 64 de Chaco, 46 de Tierra del Fuego, 34 de Santa Cruz, 32 de Tucumán, 22 de La Rioja, 21 de Santiago del Estero, 10 de Chubut, 3 de Corrientes y 1 de San Luis.

A ese total hay que restarle un paciente a Misiones porque es una provincia que reclasificó sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia.

De los 268.574 infectados que hay en total, 166.395 son de la provincia de Buenos Aires, 73.466 de la Ciudad de Buenos Aires, 4.218 de Chaco, 4.036 de Jujuy, 3.971 de Córdoba, 3.375 de Río Negro, 2.596 de Santa Fe, 2.581 de Mendoza, 1.654 de Neuquén, 1.310 de Entre Ríos, 1.142 de Tierra del Fuego, 868 de Santa Cruz, 746 de Salta, 541 de La Rioja, 481 de Tucumán, 366 de Chubut, 220 de Corrientes, 180 de La Pampa, 178 de Santiago del Estero, 80 de Formosa, 62 de Catamarca, 53 de Misiones, 32 de San Luis y 23 de San Juan.

A Tierra del Fuego se le incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del Covid-19 en esa parte del territorio argentino).