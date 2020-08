Menem Nacionales 13 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El ex presidente Carlos Menem dio negativo de coronavirus tras haberse realizado a un hisopado ante el contagio de su ex esposa Zulema Yoma y su hija, Zulemita Menem. El actual senador nacional obtuvo los resultados en la mañana de este miércoles, luego de haberse sometido al estudio el pasado martes, según trascendió. El test se realizó debido a que la ex primera dama y su hija se habían contagiado COVID-19: el protocolo se activó porque Zulemita tiene contacto cotidiano con su padre, de 90 años.