Scioli debutó oficialmente como embajador en Brasil

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El embajador en Brasil, Daniel Scioli, estrenó hoy dicho cargo al participar de su primera actividad en Brasilia, en el marco de una reunión con su equipo de trabajo.

En su discurso, les pidió a sus colaboradores que "todos los esfuerzos humanos y económicos" se focalicen en la promoción comercial para potenciar las exportaciones de productos y servicios argentinos.

Por otro lado, el ex diputado nacional y ex gobernador bonaerense realizó videoconferencias con los distintos consulados argentinos en Brasil.

Según detalló un comunicado de la Embajada argentina en el país limítrofe, en el caso específico del consulado de Río de Janeiro Scioli se interesó especialmente por los proyectos energéticos y de desarrollo nuclear.

El pliego de Scioli como embajador fue aprobado por unanimidad en el Senado a fines de Febrero pero no fue hasta el 29 de junio pasado que quedó oficialmente designado en el cargo a través del decreto 570/2020 publicado en el Boletín Oficial.