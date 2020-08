Macri no es el líder de Juntos por el Cambio Nacionales 12 de agosto de 2020 Redacción Por LA UCR ADVIERTE

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente del interbloque de senadores nacional de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, coincidieron hoy en que el ex presidente Mauricio Macri no es el "líder" de ese sector de la oposición.

De esta forma, los dos dirigentes de la UCR volvieron a alimentar la interna que existe en Juntos por el Cambio acerca de si Macri debe seguir conduciendo el espacio o bien es necesario buscar un nuevo liderazgo de cara a los próximos turnos electorales.

"No hay un claro líder, el liderazgo no se compra ni se inventa, se construye con el tiempo", remarcó Naidenoff, al ser consultado sobre si Macri es el principal referente del espacio.

En declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, el senador radical sostuvo: "No hay un liderazgo unificado o que conduzca con una dirección unívoca a Juntos por el Cambio, ya habrá tiempo para discutir el liderazgo".

Naidenoff señaló que el frente opositor "tiene una representación de fuertes liderazgos, que expresan el pensamiento de la sociedad".