Carlos Menem espera resultados de un hisopado Nacionales 12 de agosto de 2020 Redacción Por CORONAVIRUS

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El ex presidente Carlos Menem se realizó un hisopado y en las próximas horas iba a recibir el resultado, luego de que su ex esposa Zulema Yoma y su hija Zulemita dieran positivo por coronavirus.

Tanto Zulema como Zulemita se encontraban bien de salud, prácticamente sin experimentar síntomas del virus, indicaron allegados a la familia.

No obstante se activó el protocolo y el ex jefe de Estado fue testeado, ya que Zulemita, quien vive en el mismo edificio que su madre Zulema, tiene contacto cotidiano con su padre de 90 años.

Menem permaneció internado durante dos semanas entre fines de junio y principios de julio en el Instituto del Diagnóstico por una neumonía.

El 4 de julio, el riojano recibió el alta del Sanatorio Los Arcos, en donde se había internado, y desde ese entonces permaneció en su domicilio.