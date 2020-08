"Sin una reforma judicial, no va a pasar nada con nosotros" Nacionales 12 de agosto de 2020 Redacción Por MILAGRO SALA

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, se manifestó hoy a favor de la reforma judicial que impulsa el oficialismo y dijo que sin esa iniciativa "no va a pasar nada" con su situación procesal.

"Si no hay una reforma judicial, no va a pasar nada con nosotros", sostuvo Sala, quien cumple prisión domiciliaria en su casa de San Salvador de Jujuy, acusada por el delito de "asociación ilícita".

En declaraciones radiales, la dirigente insistió: "Si no cambia la metodología, nosotros nunca vamos a poder recuperar la libertad".

Al respecto, exigió "hacer un cambio en la Justicia, más que nada en Jujuy", provincia que es gobernada por su rival político Gerardo Morales.