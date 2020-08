Perotti en el departamento Locales 12 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El gobernador Omar Perotti recorrió este martes tres frente de obras que se están ejecutando en el departamento Castellanos. "Son obras que deseábamos todos poder ver en marcha y a buen ritmo, porque en nuestros pueblos cuando las obras no se hacen mucha gente pierde ilusiones, deja su lugar, y no se desarrolla la zona", destacó el mandatario provincial.

En la oportunidad, Perotti recorrió los trabajos de pavimentación del tramo de la ruta Provincial N° 63, entre San Vicente y Colonia Margarita; la ejecución de defensas contra inundaciones y reacondicionamiento de canales en Colonia Margarita y de la línea de media tensión y la estación transformadora de la Empresa Provincial de la Energía en María Juana.

El gobernador destacó la importancia de las obras en la ruta y de energía, porque son "muy necesarias para la producción y para nuestra gente; y van a dar una mayor fluidez y arraigo". Así cómo, las obras en las defensas, porque "muchas veces la lluvia define sin nos quedamos a vivir en el lugar o no, si desarrollamos una actividad con futuro allí".