Dos muertos y 156 casos en otro día récord en Santa Fe Locales 12 de agosto de 2020 Redacción Por El secretario de Salud, Jorge Prieto, aseguró que a diferencia de Rosario sólo hay “conglomerados con nexos identificados” en el Centro-Norte de la provincia.

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó ayer que se registraron dos muertes por coronavirus en territorio provincial, por lo que ahora suman 26 las víctimas fatales desde el inicio de la pandemia, y reportó otros 156 contagios, una cifra récord para un día, elevando por tanto a 2.431 el total de casos positivos.

Anoche, la cartera sanitaria notificó el fallecimiento de un hombre de 88 años con domicilio en Casilda, que presentaba comorbilidades y que se encontraba internado desde el pasado lunes 3 en un sanatorio privado de esa ciudad del sur provincial. Anteriormente había reportado la muerte de una mujer de 88 años en Rosario, que se encontraba internada desde el pasado domingo.

Respecto a los 156 nuevos casos de coronavirus confirmados ayer, 59 corresponden a la ciudad de Rosario, que ya acumula un total de 1.100 desde el inicio de la pandemia aunque 730 de ellos se registraron en las últimas dos semanas. Además, se reportaron 15 casos en Monte Vera, 14 en Casilda, 12 en la ciudad de Santa Fe, 10 en San Lorenzo,5 en Capitán Bermúdez; 4 en Fray Luis Beltrán; 4 en Funes; 3 en Empalme Villa Constitución; 3 en Angel Gallardo y 3 en Fuentes. El Ministerio de Salud también confirmó 2 casos en Arroyo Seco; 2 en Granadero Baigorria; 2 en Helvecia; 2 en Pérez y 2 en Videla.



PUEDE EMPEORAR

Desde el Ministerio de Salud de la provincia insistieron con la necesidad de reforzar los cuidados personales para reducir los contagios de Coronavirus. “Transitamos uno de los momentos más críticos, decisivos y que mayor responsabilidad social e individual demandan, porque el nivel de contagios aumentó significativamente”, afirmó el secretario de Salud, Jorge Prieto.

Si bien admitió que “en Rosario hay circulación comunitaria” (no se puede identificar el nexo y tampoco determinar adónde se contagió la persona), llevó tranquilidad y advirtió: “En el centro norte no tenemos circulación comunitaria sino brotes con nexos identificados, que conforman conglomerados de casos aislados, contenidos y asistidos; pero esos brotes aislados están en ascenso drástico, por lo que cualquier cuidado es poco”.

“Hoy estamos en condiciones de hisopar al núcleo íntimo de una persona con Covid positivo, como a sus contactos estrechos, que siempre deben guardar aislamiento por 14 días, desarrollen o no síntomas”, precisó al respecto.

En relación a los cuidados que hay que seguir manteniendo y profundizando apeló a no caer en “conductas negacionistas como que ‘a mí no me va a pasar’ o ‘es sólo resfrío’ ”, entre otras. “Eso es lo peor que podemos hacer porque no sólo ponemos en riesgo nuestra vida sino la de muchos otros”, advirtió el secretario de Salud.

Del mismo modo, enfatizó: “Desde el Ministerio de Salud vamos a repetir hasta el cansancio las medidas obligatorias y básicas de prevención: el uso de barbijo debe ser permanente, en cualquier actividad al aire libre, deportiva, recreativa, ámbito de trabajo público o privado; mantener una estricta distancia de dos metros; no compartir mates ni utensilios de uso común en casa sin estar bien lavados; y la higiene constante de manos con agua y jabón o con alcohol al 70 por ciento si no tenemos jabón a mano”.

Para cerrar, apeló a “no tener miedo ni vergüenza, ni ocultar lo que nos pasa”, si se desarrollan síntomas. “Los principales perjudicados somos nosotros si hacemos eso porque no recibimos atención en tiempo y forma, pudiendo poner en riesgo nuestra salud individual, y, fundamentalmente, la de las personas con las que nos vinculamos”.