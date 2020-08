La Provincia explicó por qué no habilita a jardines maternales Locales 12 de agosto de 2020 Redacción Por Afirma que el funcionamiento de los jardines depende de una decisión del Ministerio de Educación de la Nación. El diputado provincial, Joaquín Blanco, propone más ayudas al sector.

Mientras crece en todo Santa Fe el reclamo de los jardines de infantes y maternales para que se autorice su funcionamiento, como la movilización que se llevó a cabo el lunes en Rafaela, el Gobierno provincial reiteró que no tiene la facultad de autorizar su apertura a la vez que destacó la asistencia que otorgó a 400 establecimientos que permanecen cerrados desde hace cinco meses.

Desde el Gobierno de la provincia señalaron que los jardines de infantes y/o maternales no pueden abrir sus puertas más allá de las condiciones de habilitación municipal para el funcionamiento de los Jardines Maternales públicos y privados, esos establecimientos están comprendidos en la Ley Nacional de Educación 26.206 dentro del Nivel Inicial de la estructura del Sistema Educativo Nacional.

En tanto, el diputado provincial, Joaquín Blanco, presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo salvaguardar a los jardines maternales y de infantes de la provincia, ante la profunda crisis que atraviesan con motivo de la paralización de sus actividades desde marzo, en el marco de las medidas tomadas por la pandemia. La iniciativa legislativa propone que se destinen 150 millones de pesos para asistir a las instituciones que se postulen y que podrán recibir hasta 400 mil pesos no reintegrables, con el compromiso de destinar becas y medias becas, durante el 2021, para niñas y niños derivados por el Gobierno Provincial -ver recuadro-.

Debe tenerse en cuenta la Ley Provincial 10.459 que crea el Registro Provincial de las instituciones educativas del nivel inicial, en el que expresamente se los comprende. Por ende, los jardines maternales resultan alcanzados por la suspensión de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, progresiva o alternada, por zonas geográficas o niveles o secciones o modalidades, previa aprobación de los protocolos correspondientes; con intervención de las autoridades educativas y sanitarias, indicaron desde el Gobierno provincial.

Precisamente por esas razones y dadas las restricciones existentes para el desarrollo de la actividad de los jardines maternales, fueron incluidos entre los beneficiarios de los programas nacionales “Asistencia al Trabajo y la Producción” (ATP), e “Ingreso Federal de Emergencia” (IFE); y complementariamente la provincia los incluyó en el "Programa de Asistencia Económica de Emergencia" creado por el Decreto 472 del 5 de junio en el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.

Desde el punto de vista estrictamente epidemiológico y de los factores de contagio y propagación del virus, las tareas que se desarrollan en los "jardines maternales" no difieren por sus características de las del resto de los establecimientos educativos, para los que sigue rigiendo conforme a las normas nacionales la restricción a las actividades presenciales. A ello debe sumarse que, por las características propias de edad de la población asistida, resulta más dificultoso mantener, en la interacción entre sí y con el personal de los establecimientos, las medidas de debido distanciamiento social, o adoptar protocolos que las garanticen, por estas causas los niños y niñas tienen un potencial de contagio entre 90 y 100 % superior.

Todas las circunstancias han sido señaladas en diversas oportunidades por el Poder Ejecutivo, en las normas que instrumentaron la adhesión de la Provincia a las disposiciones nacionales sobre “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, y “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”: así consta en los Decretos 489 del 9 de junio, 572 del 29 de junio, 643 del 18 de julio y 743 del 3 de agosto; por lo que resultan de pleno conocimiento de las autoridades municipales y comunales.