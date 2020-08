Subsidios por cupos Locales 12 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El diputado provincial, Joaquín Blanco, presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo salvaguardar a los jardines maternales y de infantes de la provincia, ante la profunda crisis que atraviesan con motivo de la paralización de sus actividades desde marzo, en el marco de las medidas tomadas por la pandemia.

La iniciativa legislativa propone que se destinen 150 millones de pesos para asistir a las instituciones que se postulen y que podrán recibir hasta 400 mil pesos no reintegrables, con el compromiso de destinar becas y medias becas, durante el 2021, para niñas y niños derivados por el Gobierno Provincial.

Se conoce que, antes de comenzar la pandemia, en Santa Fe estaban funcionando más de 450 instituciones como Jardines de Ilnfantes particulares (alrededor de la mitad de los mismos se encuentran en la ciudad de Rosario), entre los cuales trabajan de manera directa alrededor de 1.300 personas.

“A pesar de que estos espacios forman parte de la educación inicial, se financian sólo con el aporte de padres y madres; con las dificultades económicas que trajo la pandemia, han dejado de percibir las cuotas mensuales, sosteniendo apenas entre el 20 y el 30 por ciento, y muchos dicen ya no cobrar nada”, explicó Blanco.

Por otro lado, el sector tiene dificultades para alcanzar los beneficios el Programa nacional de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). En Santa Fe, durante el mes de abril, se vieron beneficiados por el Programa de ATP apenas 60 jardines maternales: 45 en Rosario y solo 15 en el resto de la provincia. En el mes de mayo, dicha la situación empeoró y recibieron el ATP solo 31 jardines maternales, 23 en Rosario y 8 en el resto de toda la provincia.

Según el último informe de la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP), desde la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina, unos 146 jardines maternales cerraron y no regresarán a la actividad cuando se reanude el ciclo lectivo presencial.

Al respecto, el legislador socialista dijo que “según los referentes del sector en nuestra provincia, alrededor de 17 establecimientos cerrarán sus puertas cuando finalice la situación actual y si no retornan las clases presenciales en breve, esta cifra podría multiplicarse rápidamente, lo cual nos parece gravísimo y las medidas a tomar deben ser urgentes”.