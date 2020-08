Festram ratificó la jornada de protesta para este jueves Locales 12 de agosto de 2020 Redacción Por Tras la falta de acuerdo en la paritaria municipal, que se realizó ayer martes, la Federación que nuclea a los gremios de todos los trabajadores de municipios y comunas ratificó la jornada de protesta de 24 horas programada para mañana 13 de agosto. El Municipio rafaelino no prestará ningún tipo de servicio.

FOTO FESTRAM PLENARIO VIRTUAL. Los dirigentes de gremios municipales, entre ellos el rafaelino Darío Cocco, al ratificar la medida de fuerza.

Los sindicatos municipales rechazaron que sea una propuesta salarial el bono de tres mil pesos dispuesto por la administración provincial y ratificaron la jornada de protesta dispuesta para mañana jueves 13 de agosto.

La Federación definió la protesta en los lugares de trabajo, con eje en la Movilización y Marcha de Vehículos bajo los protocolos correspondientes, los que serán movilizados de acuerdo a la organización que cada Sindicato disponga. Asimismo, se prevé que las y los trabajadores dejen sus lugares de trabajo para mantenerse en el exterior de los mismos con carteles y pancartas en reclamo de una recomposición salarial, la actualización de las Asignaciones Familiares, el pago del Bono Covid-19, el rechazo a la adhesión de la Provincia a la Ley de ART, y el resto de los reclamos expuestos en la Paritaria del Sector.

También se definió la posibilidad de extender las medidas de fuerza para la próxima semana, las que tendrían un alcance de 48 horas, si continúa la falta de un ofrecimiento de Intendentes y Presidentes de Comunas, que contemple la pérdida del poder adquisitivo del salario y la actualización de las Asignaciones Familiares.

“Lamentamos profundamente que los Intendentes y Presidentes Comunales, actúen como delegados del Gobernador de la Provincia. Es un retroceso institucional que subestimen el verdadero rol que les cabe en la Negociación Colectiva” aseguró Claudio Leoni, el Secretario General de FESTRAM.

Los representantes paritarios de las Intendencias y Comunas, intentaron trasladar a la Paritaria Municipal, la misma decisión que en “forma unilateral el Gobierno Provincial impuso a sus agentes” pretendiendo legitimar esa medida como una política salarial para el sector. Tampoco hubo ninguna propuesta ni gestión para la actualización de las Asignaciones Familiares y apenas una promesa de consideración del Gobierno.

Por su parte, el titular del SEOM de Rafaela, Darío Cocco, destacó que la medida de fuerza plantea que los trabajadores asistan a los lugares donde habitualmente desarrollan sus actividades, pero que no cumplirán tarea alguna. "El edificio municipal y las dependencias descentralizadas tendrán sus puertas cerradas. La verdad que no queremos llegar a esta instancia, pero no nos dan alternativa. Nos ofrecieron un bono irrisorio en la reunión del martes, ya tuvimos una enorme paciencia. Habíamos comenzado a discutir la paritaria en marzo, ya estamos promediando agosto y no hubo nada, cero avance", subrayó el dirigente.

Asimismo, Cocco anticipó que "después de esta jornada de protesta vamos a evaluar como seguimos, esperamos una reacción de los intendentes y los presidentes comunales, pero en caso de que no mejoren la oferta no descartamos realizar desde la próxima semana un paro de actividades por 48 horas, y si seguimos sin novedades, otra paro en la semana siguiente pero ya por 72 horas".

El documento emitido por Intendentes y Presidentes Comunales del Partido Justicialista, que asegura que recibieron transferencias de más del 150% en relación al año 2019; la renegociación de deudas de Municipios de primera categoría por montos cercanos a los 2000 millones, el pago de 750 millones a las ART que no prestaron ningún servicio en la pandemia; el reconocimiento a prestadores del IAPOS con actualizaciones superiores al 35% y el crédito de 900 millones que otorgamos los trabajadores con la pérdida de poder adquisitivo, conforman los sólidos argumentos de FESTRAM, que consolidan la justicia del reclamo para que otros sectores también hagan esfuerzos para mejorar el salario y con ello el consumo en las comunidades de toda la provincia.