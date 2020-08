Convocan a un paro de trabajadores de la EPE Locales 12 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La política salarial del Gobierno provincial, o la falta de la misma, aumenta el malestar de todo el arco de empleados estatales, docentes, médicos, municipales y ahora también de los trabajadores de la EPE, que realizarán un paro de 24 horas este jueves.

"La Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza Rafaela, en conjunto con los gremios hermanos de la provincia de Santa Fe y la Federación Argentina de los Trabajadores de Luz y Fuerza, hemos resuelto realizar un paro el día jueves 13 de Agosto del 2020 a partir de las 00:00hs. y por 24hs, sin asistencia a los lugares de trabajo, solo manteniendo guardias mínimas", señaló ayer Sebastián Beccaría, secretario General del gremio lucifuercista en esta ciudad.

La medida, explica el sindicado, fue dispuesta "ante la falta de respuestas a distintos requerimientos gremiales, de la no conformación del Directorio de la Empresa y la insuficiente asignación especial por emergencia dictada por el Gobierno Provincial, entendiendo que como trabajadores de una actividad esencial no fuimos reconocidos, ya que estuvimos desde el primer minuto de la pandemia cumpliendo con nuestras tareas para garantizar el servicio a todos los santafesinos".

Beccaría explicó ayer a este Diario que "si bien desde principios de año venimos dialogando con la empresa y el Gobierno provincial para abordar una agenda temática, que incluye la recomposición de salarios, prácticamente no hemos tenido respuestas, hay como una actitud permanente de dilación, por eso después de tanto tiempo no tenemos más alternativa que elevar el tono del reclamo con una medida de fuerza".

"Más allá de que la pandemia demoró los procesos de negociación, también es cierto que en un momento estuvimos cerca de que se otorgue un reconocimiento. Pero de pronto se frenó y nos quedamos sin nada. La cuestión salarial es central, pero también hay otros temas sobre la mesa que no han tenido definición", agregó Beccaría.

La intervención a la EPE, dispuesta por el gobernador, Omar Perotti -el esperancino Mauricio Caussi está al frente de la misma- es otro de los conflictos abiertos. La medida inicialmente fue por 120 días, aunque luego el Ejecutivo provincial resolvió una prórroga de 60 días y ahora una más pero en este caso de 180 días, es decir que continuará hasta fin de año. "Los trabajadores tenemos un representante en el Directorio, pero como no se constituye estamos afuera", se quejó Beccaría.