Comenzó el pago de haberes de agosto a pasivos nacionales Suplemento Jubilados 12 de agosto de 2020 Redacción Por TAMBIEN HAY NOVEDADES DE LA CAJA DE JUBILACIONES PROVINCIAL

Desde el lunes 10 de agosto comenzaron los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

La Anses recuerda que el trámite de supervivencia (fe de vida) se encuentra suspendido desde el 1° de marzo. Mientras dure la suspensión del trámite, los haberes permanecerán depositados en la cuenta bancaria. Esto significa que no es necesario que los adultos mayores concurran a los bancos para llevar a cabo el trámite de supervivencia.



CALENDARIO DE

HABERES NACIONALES

La Anses comenzó con el pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de agosto según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 18.952 es el siguiente: documentos terminados en 2, cobran a partir del 12 de agosto; en 3, del 13; en 4, del 14; en 5, del 18 de agosto; en 6, del 19; en 7, del 20; en 8, del 21; y en 9, del 24 de agosto.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 18.952 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1 cobran a partir del 25 de agosto; en 2 y 3, del 26 de agosto; en 4 y 5, del 27; en 6 y 7, del 28; y en 8 y 9, del 31 de agosto.



CAJA DE JUBILACIONES Y

PENSIONES DE SANTA FE

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe informa que a partir del mes de agosto del presente año, para el inicio de jubilaciones, retiros y pensiones fallecimiento de activo, se podrá presentar los antecedentes previsionales (FR25) o la información que surge de MI ANSES de los mismos ítems: constancia de aportes anterior y posterior al año 1994 - consulta historia laboral; consulta de expediente -si registra expediente en la consulta, deberá presentar detalle trámite-, padrón histórico de autónomos, consulta de recibos-mi liquidación previsional.

Conjuntamente con el FR25 o impresión de MI ANSES, se deberá presentar: constancia de CUIL, constancia negativa impresa desde internet de ANSES y declaración jurada-formulario FR 44 DDJJ sobre Servicios con Aportes a otros regímenes.