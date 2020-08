“Encuentro con la Academia” se suma a la programación del C3 Sociales 12 de agosto de 2020 Redacción Por La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desembarca con un conversatorio de la mano de especialistas. El jueves 13 de agosto, a las 17 horas, será el primer encuentro sobre astrobiología.

El Centro Cultural de la Ciencia C3 y la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) suman fuerzas y presentan el ciclo “Encuentro con la Academia”, un conversatorio con la participación de científicos y científicas, y la coordinación de la periodista científica Nora Bär. La propuesta busca compartir temáticas interesantes y siempre actuales marcadas por las últimas novedades en el tema. El primer encuentro titulado “Buscando vida en el universo. Una introducción a la astrobiología” se realizará el jueves 13 de agosto, a las 17 horas, por el canal de YouTube del C3.

En esta oportunidad, la charla tendrá como invitados a la doctora en Física del Grupo de Astrobiología del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), Ximena Abrevaya; el astrofísico y miembro de la Academia internacional de Astronáutica (IAA), Guillermo Lemarchand y el doctor en Física del Grupo de Física Estelar, Exoplanetas y Astrobiología del IAFE, Pablo Mauas, quienes dialogarán sobre astrobiología, especialmente responderán la pregunta si existe vida fuera de la Tierra. Durante los últimos 70 años, la ciencia ha intentado responder estos interrogantes a través de diversos programas de investigación que combinan saberes vinculados con la astronomía, biología, geología, física y química, no solo se ha podido detectar miles de exoplanetas orbitando otras estrellas, sino que la tecnología disponible durante las próximas décadas permitirá también observar la presencia de biomarcadores en sus atmósferas e inferir la existencia de material biológico. Además, una gran diversidad de programas radioastronómicos y ópticos están buscando señales y rastros de tecnología que podrían transformarse en las primeras evidencias que muestren que no estamos solos en el universo.

Los encuentros una vez al mes están organizados por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y cuentan con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación de la Nación. Desde 2014, la ANCEFN lleva adelante su tradicional "Café Científico"; ahora, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, regresa con esta propuesta en formato online desde el canal de YouTube del C3.



Sobre los participantes

Ximena Abrevaya: Es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA especializada en astrobiología, investigadora del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE, CONICET - UBA) y directora fundadora del Núcleo Argentino de Investigación en Astrobiología “Astrobio.ar”.

Guillermo Lemarchand: Es astrofísico y especialista en Política Científica, director ejecutivo de Researchon Knowledge, Innovation, Technology and Science Organization y académico Plenario de la Academia Internacional de Astronáutica de París.

Pablo Mauas: Es doctor en Física, investigador Principal del CONICET en el Departamento de Física de la FCEyN - UBA y en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) y fundador y director del Grupo de Física Estelar, Exo-Planetas y Astrobiología del IAFE.