Bush pinta retratos sobre inmigrantes Sociales 12 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES.,12 (Telam). - El expresidente republicano de Estados Unidos y prolífico pintor aficionado, George W. Bush, trabaja en 43 retratos e historias de inmigrantes que serán publicados en un libro y exhibidos como homenaje a "los nuevos americanos", una perspectiva que resulta casi una paradoja para quien mantuvo duras políticas inmigratorias durante su gestión.

El segundo libro de retratos de Bush, editado por Crown, saldrá a la venta el 2 marzo de 2021 con el título de "Out of Many, One: Portraits of America's Immigrants" ("De muchos, uno: Retratos de los inmigrantes de Estados Unidos").

A su vez, los retratos serán exhibidos en el George W. Bush Presidential Center, del 2 de marzo de 2021 al 2 de enero de 2022, informó el George W. Bush Presidential Center, ubicado en Dallas.

Con el foco en la política inmigratoria y la propuesta de una "mirada en profundidad a los muchos temas que rodean el debate sobre la inmigración" en Estados Unidos, el libro incluye las historias biográficas de estos 43 inmigrantes que el 43º presidente de Estados Unidos publicará a cuatro colores e invita a adquirir.

Se trata de "una nueva y poderosa colección de historias y pinturas al óleo que destacan los viajes inspiradores de los inmigrantes de América y las contribuciones que hacen a nuestra nación", dice la información de prensa.

"Durante los últimos 18 meses, he estado pintando los retratos y escribiendo las historias de 43 inmigrantes que he llegado a conocer. (...) en honor a los nuevos americanos que han contribuido a la riqueza cultural, la vitalidad económica, el espíritu empresarial y el patriotismo renovado de nuestro país", dice Bush en su cuenta de Instagram.

Parte de la recaudación de las ventas del libro será donada a organizaciones que ayudan a los inmigrantes a "reasentarse", aunque no hay más información al respecto, según el portal Forbes.

Bush ha elogiado a menudo, dice la BBC, "las contribuciones de los inmigrantes, lo que supone un notable contraste con la retórica y las políticas del presidente Donald Trump" , y como presidente apoyó un proyecto de reforma de la inmigración que no fue aprobado en 2007.

Pero también durante su presidencia se creó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha tomado duras medidas contra la inmigración indocumentada, señala The Art Newspaper.

Después de su paso por la Casa Blanca (2001-2009), Bush se dedicó a pintar retratos y a escribir, entre otras actividades. Es autor de sus memorias presidenciales "Decision Points" (con 3 millones de libros vendidos), una biografía de su padre, el también ex presidente George H.W. Bush y "Portraits of Courage", una colección de pinturas al óleo e historias en honor a los veteranos de guerra de su país.