Un documental aborda un triple crimen ocurrido en 1940 en Estación Clucellas Información General 12 de agosto de 2020 Redacción Por En clave documental y ficción, la serie santafesina Episodios Criminales retrata homicidios que conmocionaron a la provincia de Santa Fe, entre 1920 y 1950, de los que aún quedan algunos misterios. La primera entrega fue "El Caníbal de Cayastá" y la segunda, el viernes próximo, será "El Triple Crimen de Estación Clucellas", ocurrido en 1940 con la familia Borda Bossana como protagonista en la localidad del departamento Castellanos.

FOTO EPISODIOS CRIMINALES PORTADA. El documental sobre el triple crimen de Estación Clucellas, que se estrena el viernes.

¿Qué pasó el jueves 21 de marzo de 1940 en una casa rural de Estación Clucellas donde vivía la familia Borda Bossana? Un triple asesinato de un matrimonio y su pequeña hija. Pero el interrogante es quién o quiénes fueron capaces de cometer este brutal crimen a tiros y golpes de escopeta. Esa es la misión del capítulo que se estrenará este viernes en la plataforma estatal pública y gratuita cont.ar, el segundo de Episodios Criminales, una serie de TV docu-ficción de investigación policial sobre asesinatos acontecidos entre los años 1920 y 1940 en Santa Fe.

La propuesta se compone de cuatro capítulos unitarios, en los cuales a través de recreaciones ficcionales, entrevistas y material de archivo, se narran hechos policiales que conmocionaron a la provincia en ese tiempo y cruzaron la frontera adquiriendo fama nacional.

“El Caníbal de Cayastá” en 1936 se estrenó el viernes pasado, en tanto que este viernes será el turno de “El Triple Crimen de Estación Clucellas” en 1940. “El Crimen del Juzgado de Paz” en 1927 y “Secreto y muerte de Abel Ayerza” en 1932, completan la serie de estos relatos escalofriantes que son parte de la historia más oscura de la criminología provincial.

Los mismos tienen distinto días de estreno, uno por semana, quedando organizados en el siguiente cronograma: Capítulo 1 “El Caníbal de Cayastá” que está disponible para ver, este 14 de agosto Capítulo 2 “El Triple Crimen de Estación Clucellas”, el 21 de agosto capítulo 3 “El Crimen del Juzgado de Paz” y el 28 de agosto el Capítulo 4 ““Secreto y muerte de Abel Ayerza”. Una vez subido a Cont.ar, el contenido se puede disfrutar cualquier día las 24 horas.

El elenco está compuesto por actores de gran reconocimiento regional como Germán De Silva, Raúl Kreig, Gustavo Guirado, Javier Bonatti, Adrián Cáceres, Sergio Gullino, Camilo Céspedes, Sebastián Roulet, Ruy Alexis Gatti, Claudio Casco, Federico Kessler, Adrián Ayrala, Sergio Stillo, Walter Alemandi, Lucas Ranzani, Guillermo Frick, Mariana Mathier, Hernán Rosa, Maximiliano Jenkins, Lola Vitale, Facundo Suarez, Joaquín Hormaeche, Gina Hormaeche.

El guión y dirección son de Baltasar Albrecht y Gastón Del Porto mientras que la producción está a cargo de Paula V. Rodríguez de Alto Cine producciones, con el apoyo de INCAA, la Cooperativa Mucha siesta, Santa Fe Set de Filmación y el Gobierno de la provincia de Santa Fe.

La sinopsis de “El triple crimen de Estación Clucellas” señala que en marzo de 1940 en Clucellas una familia fue brutalmente asesinada en su casa, el Padre, la Madre y la hija de 10 años. El hijo mayor Altieri Borda Bossana de 21 años fue quién denunció el hecho en la comisaría. Luego de varias investigaciones la policía confirmó que el asesino no era un desconocido sino alguien estrechamente ligado a la familia. La policía además encontró el par de zapatos que el menor Altieri usaba para las tareas de la chacra. La policía continuó el interrogatorio de Altieri quien enredó su discurso y admitió que no había visitado a su novia, y reconoció que cometió el crimen. Altierí terminó confesando que se cobró venganza por los malos tratos de su padre, quien según él lo golpeaba, lo había desheredado y además se oponía al casamiento con su novia.

En “Episodios Criminales” se destacan el cuidado en el tratamiento de las historias, respetando hechos según las pruebas documentales de época, el testimonio profesionales en la materia: criminólogos, antropólogos, forenses, escritores, periodistas y demás especialistas; como así también, se subraya, la recreación de locaciones y una excelente dirección y actuación de actores que dan vida a las historias con un realismo inquietante.

La plataforma Cont.ar es el servicio de streaming estatal y gratuito perteneciente a la Secretaría de Medios y Contenidos Públicos de la Nación. Se pueden acceder a los contenidos sin ninguna restricción, bajándose la aplicación a los dispositivos móviles o ingresando a las redes de cont.ar, disfrutando sus contenidos en cualquier lugar y a cualquier hora.

Para ver los episodios se puede ingresar al sitio cont.ar y registrarse creando un perfil con los datos básicos, lo que permitirá luego acceder a todos los contenidos (una importante cantidad de películas argentinas). Otra opción es acceder a la fanpage de cont.ar en Facebook, para lo cual no es necesario crear una cuenta.



SINOPSIS DE CAPÍTULOS

- “El Caníbal de Cayastá”: El 17 de enero de 1936 Eusebio Lugones, de 11 años salió de su casa cerca de la ciudad de Cayastá con sus dos hermanos y se fue a pescar a la Vuelta del Dorado. A la tarde sus hermanos volvieron a su casa, Eusebio no. Durante más de 3 meses se buscó a Eusebio, pero sin resultados positivos. El 15 de mayo de 1936, se tuvo una noticia de un canoero que viajaba cerca de Helvecia por el río Paraná que vio a un hombre en compañía de un niño construyendo un rancho. Un grupo de policías vestidos como pescadores se dirigieron al rancho que les había indicado el canoero. La policía confirmó las sospechas que tenía y detuvo al Isleño. Cuando comenzaron a revisar el rancho, descubrieron restos de sangre y cuando se interrogó al Isleño este confirmó que había matado al chico. Y que para salvarse del terrible crimen que había cometido se lo comió, como así lo ordenaba en su cabeza la voz del “Horario” que para él era su Dios y quien mandaba sus acciones.



- “El crimen del Juzgado de Paz”: En Invierno de 1927, en la ciudad Santa Fe, el Dr. Paulino Pezzia un joven abogado del foro local desapareció en Tribunales. Primero se pensó que lo había secuestrado, pero luego se tomó el caso como un posible homicidio. Paulino Pezzia tenía una enemistad con el secretario Ángel Casola, único funcionario que se había quedado después de hora en el Juzgado. Pezzia le había ganado un juicio a su

hermano, Héctor Casola. Los peritos de la policía de La Capital entraron al

despacho de los hermanos Casola y hallaron manchas de sangre. Además los vecinos aseguraban haber visto que de la ventana del despacho de los Hermanos Casola, sacaban un cuerpo enrollado en una alfombra y lo metían en un auto.

El 19 de julio un pescador observó que en la superficie de la laguna flotaba un cuerpo humano, quien resulto ser Paulino Pezzia quién presentaba golpes y signos de estrangulamiento.

El 2 de agosto juez Mota resolvió procesar a los acusados por el homicidio de Pezzia: Héctor y Ángel Casola como actores principales.



- “Secuestro y muerte de Abel Ayerza”: El 23 de octubre de 1932 Abel Ayerza fue secuestrado junto con su amigo Santiago Hueyo. Al día siguiente Santiago Hueyo quedó en libertad en el Pasaje Cuatro Esquinas, a veinte kilómetros de Rosario, con una carta escrita de puño y letra por su amigo Ayerza. En la que se pedía ciento veinte mil pesos

para devolverlo con vida y donde se daban las instrucciones para realizar el pago. La familia realizó el pago tal cual había sido pedido por los captores. Luego de un mes Abel Ayerza no había sido liberado.

Entre quienes cobraron el rescate y los que debían recibir el mensaje no se entendieron bien. Un telegrama que decía “Manden al chancho, urgente” fue interpretado por “Maten urgente al chancho” por sus últimos receptores: los hermanos Vicente y Pablo Di Grado asesinaron entonces a Ayerza de un tiro por la espalda.

Algunos de los integrantes de la organización mafiosa responsable del secuestro, presuntamente comandada por Juan Galiffi, alias “Chicho Grande”, fueron enjuiciados y otros lograron salvarse.