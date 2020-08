Karina destrozó a Esmeralda Mitre: "Es grave que no se dé cuenta que desafina" Información General 12 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Esmeralda Mitre volvió a generar polémica con su participación en el "Cantando 2020" y tuvo un picante cruce con Karina, La Princesita.

Todo arrancó luego de la segunda presentación de la mediática en el reality junto a Nell Valenti. Esmeralda simuló durante la performance romper en llanto.

"¿Vos sos actriz, Esmeralda, no? Perdón que no conozca, te pido mil disculpas. Sé que cantás, te vi en el Bailando", dijo La Princesita.

"¿Vas al teatro?", retrucó Mitre. "No, perdón mi ignorancia", respondió Karina. Y luego arrojó: "Quería saber si el llanto fue acting o real. La emoción, acting o real, no le jugó a favor. En un momento creí que te ibas a poner a llorar".

"Qué pena que eso jugó en contra de lo vocal. ¿Te diste cuenta de que estaba desafinado?", siguió La Princesita.

"No me estoy dando cuenta en este momento", contestó Esmeralda."Me parece que más grave que desafinar es no darse cuenta de que uno desafinó. No estuvo lindo", cerró Karina y le colocó un 4.

Esmeralda Mitre volvió a jugársela junto a Nell Valenti con una versión osada. La actriz y su compañero interpretaron, mitad español, mitad inglés, Don't Dream It's Over (en español: No sueñes que se terminó).

Es una canción escrita por Neil Finn y producida por Mitchell Froom e interpretada por la banda de rock australiana Crowded House. (FUENTE: PRIMICIAYA.COM)