El ajedrez no descansa en cuarentena Región 12 de agosto de 2020 Redacción Por HUMBERTO PRIMO

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - El profesor y árbitro internacional de Ajedrez, el humbertino Lisandro Ercole es un aplicado y dedicado dentro de esta actividad y lo demuestra desde siempre. Pero muy especialmente desde el inicio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19. En una interesante charla con LA OPINION, Lisandro nos decía que “el ajedrez en Humberto I no tuvo descanso. Fue uno de los juego-ciencia-deportes que fortaleció su práctica en esta cuarentena y el ajedrez de la Escuela de Artes de la Comuna de Humberto I no fue la excepción”. Por ejemplo nos decía que desde los últimos días de abril está dictando clases en dos grupos los días miércoles y jueves, con resultados muy buenos e interactivos. Y gracias a este sistema los alumnos participaron de diversos torneos regionales, provinciales y nacionales en su mayoría organizados por el profe Lisandro para que tengan todos actividad desde sus casas.



1° TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ ONLINE - HUMBERTO I

La Escuela de Ajedrez el viernes 1 y 24 de mayo realizó dos ediciones de los Torneo Infantil Online, donde participaron 60 y 79 jugadores de 11 provincias argentinas (Tierra del Fuego, Chaco, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, Tucumán, Río Negro, Córdoba, Buenos Aires, Formosa y Santa Fe.), de Ciudad del Este (Paraguay) y Guines (Cuba).



MATCH ENTRE ESCUELAS DE AJEDREZ

El miércoles 6 de mayo la escuela humbertina logró la victoria en el match que se realizó con el taller de Ajedrez del Liceo Municipal de Sunchales.

El jueves 14 de mayo participaron de un Match entre 6 escuelas de Ajedrez con participantes de Ciudad del Este (Paraguay), Formosa, Misiones, Atlético de Rafaela, Liceo Sunchales y nuestra escuela. En estos Match, cada escuela representada por 10 alumnos donde todos suman puntos para el equipo.



DOMINGUITOS ON-LINE DE LA FEDERACION RAFAELINA DE AJEDREZ

En julio participaron de las dos ediciones de los “Dominguitos” organizadas por FRA obteniendo muy buenos resultados y quedando muy bien posicionados en el ranking anual. Las posiciones de los jugadores humbertinos por categorías: Sub 8 Absoluto: 2° Ariel Pellegrini y 4° Santiago Ercole. Sub 10 Femenino: 2° Emma Wendler Flores. Sub 12 Absoluto: 7° Donato Bogino. Sub 14 Absoluto: 1° Augusto Manías, 4° Juan Bautista Ursprung, 8° Máximo Manías, 10° Manuel Rolfo, 11° Jairo Niehof, 15° Tobías Bogino.

Sub 16 Absoluto: 6° Joan Sperani Flores, 7° Miguel Rolfo. Categoría Libre: 1° Gastón Nagel, 15° Gastón Giorgis, 23° Eduardo Martín.



TORNEOS INTERNOS DE AJEDREZ ON-LINE

Ya es transformó en una costumbre que todos los lunes en plataforma de Lichess, se junten ex alumnos, jugadores, ex jugadores y nuevos humbertinos en este juego. Por ello realizaron torneos a 4 rondas durando aproximadamente 90 minutos. A continuación detallamos los podios de las ocho ediciones que se realizaron hasta la fecha:

PRIMER TORNEO (11 jugadores) 1° Lucas Cardo – 2°Augusto Manías – 3° Juan Bautista Úrsprung.-

SEGUNDO TORNEO (10 jugadores) 1° Valentina Capovilla - 2° Augusto Manías - 3° Juan Bautista Úrsprung.- TERCER TORNEO (14 jugadores)

1° Gastón Nágel – 2° Guillermo Zambelli - 3° Joan Flores Sperani.-

CUARTO TORNEO (13 jugadores) 1° Gastón Nagel – 2° Gastón Giorgis - 3° Juan Bautista Ursprung.-

QUINTO TORNEO (8 jugadores) 1° Álvaro Marconetti – 2° Gastón Giorgis 3° Augusto Manías.-

SEXTO TORNEO (12 jugadores) 1° Álvaro Marconetti – 2° Emanuel Fornasiere – 3° Miguel Carrel.-

SEPTIMO TORNEO (16 jugadores) 1° Gastón Nagel - 2° Valentina Capovilla – 3° Julio Carrel.-

OCTAVO TORNEO (16 jugadores)

1° Gastón Nagel - 2° Emanuel Fornasiere – 3° Rubén Matuk.-

En el final, Lisandro manifestaba que todos los días hay un gran abanico de torneos para todas las edades y niveles en todo el país, donde los humbertinos se destacan en cada participación. También quiere agradecer a todos, jugadores activos y veteranos que están a disposición del ajedrez en una situación no tan habitual.