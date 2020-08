Detienen al ex Fiscal Regional de Rosario Policiales 12 de agosto de 2020 Redacción Por ESTA ACUSADO DE COBRAR COIMAS

El ex fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal fue detenido tras haber sido imputado en una causa en la que se investiga el cobro de supuestas coimas a cambio de protección judicial a un empresario ligado al juego clandestino.

De esta manera, la Justicia decidió que Serjal tendrá que cumplir con prisión domiciliaria preventiva por los próximos 90 días.

Al ex fiscal se le adjudica haber sido parte de un plan delictivo para recibir coimas de un empresario del juego que tenía casinos ilegales a cambio de información delicada, el hacer la vista gorda en diversos hechos delictivos y tardar en su accionar en la justicia para permitir el encubrimiento de crímenes.

Fuentes judiciales revelaron que la causa contra Serjal pudo avanzar gracias al hecho de que el empresario Leonardo Peiti se presentara como imputado y arrepentido en una causa por juego clandestino y extorsiones.

En ese sentido, se pudo asegurar que las coimas cobradas tendrían un valor de entre 4.000 y 5.000 dólares mensuales mientras que se sospecha que Peiti estaría vinculado a la banda de narcotraficantes conocida como "Los Monos".

El ex jefe de los fiscales quedó detenido este martes por la tarde, a la espera de determinar en qué lugar pasará los próximos 90 días en prisión domiciliaria, en el marco de la causa por la que ya también está apresado el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien también habría aceptado el dinero. (NA)