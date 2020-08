“Jaboneta” quedó en prisión por el abigeato en Lehmann Policiales 12 de agosto de 2020 Redacción Por LES DICTARON PRISION PREVENTIVA A AMBOS IMPUTADOS COMO COAUTORES POR TRES MESES

FOTO OGJ AUDIENCIA REMOTA. Estuvo presidida por el juez de primera instancia Osvaldo Carlos.

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - En relación a un hecho de inseguridad publicado en estas páginas en la edición del domingo último que llevaba como título, “Delincuente reincidente intentó faenar un ternero - Tentativa de abigeato en campo de Lehmann”, se mencionaba allí que hubo dos detenidos por el hecho: RIG, de 19 años de edad, y CJG, alias "Jaboneta", de 26 años, quienes portaban un cuchillo de grandes dimensiones. Este último, “Jaboneta” es quien ya contaba con antecedentes en el mundo del delito.

Respecto de este suceso hubo novedades del orden judicial en la jornada de ayer, ya que ambos sujetos imputados un día antes por el hecho, participaron en horario matutino de una audiencia de medidas cautelares donde a RIG y CJG se les dictó la prisión preventiva por el término de 3 meses.

La audiencia en la cual estaban presentes los imputados, fue presidida por el juez de investigación penal preparatoria (IPP) Dr. Osvaldo Carlos; y actuaron como partes el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Unidad Fiscal Rafaela, Dr. Guillermo Loyola; por la defensa técnica de los implicados, el Dr. Carlos María Flores del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Rafaela; y estando presentes también los damnificados -quienes hicieron uso de la palabra- de Mapero SA, el establecimiento propietario de "Haras Don Fede" donde ocurrió un hecho de abigeato agravado por el cual RIG y CJG fueron detenidos y ahora con prisión preventiva por tres meses.



EL ABIGEATO

EN LEHMANN

Respecto al delito de “abigeato agravado” donde se imputó a ambos en calidad de coautores, RIG y CJG alias “Jaboneta” –delito que prevé una pena mínima de 4 años de prisión-, el fiscal Guillermo Loyola señaló que, “el hecho ocurrió el 8 de agosto último aproximadamente a las 0.40 cuando CJG y RIG tras cortar uno de los alambres del cerco perimetral del campo denominado «Haras Don Fede», sobre la ruta nacional N° 34 en el Km 230 jurisdicción de Lehmann, ingresaron al mismo y pretendiendo apoderarse de un novillo de raza Holando Argentino de 180 kilos, utilizando un cuchillo de 20 cm de hoja comenzaron a faenarlo pretendiendo matar al animal. No pudieron lograr su cometido debido a la intervención oportuna del personal de seguridad privada que tiene el establecimiento, que los aprehendió hasta que se hizo presente el personal policial de la Comisaría 14ª de Lehmann. Por las heridas que tenía el animal luego hubo que sacrificarlo”.

“Por la intervención del personal de seguridad privada que interrumpió el acto este delito quedó en grado de tentativa en calidad de coautores”, cerró Loyola, quien evaluando la posible condena, el posible entorpecimiento probatorio y el peligro de fuga, solicitó finalmente al Juez la prisión preventiva de ambos encartados.



OTROS HECHOS

ATRIBUIDOS A RIG

En relación a los hechos imputados, el fiscal Loyola repasó primeramente al comienzo de la audiencia también aquellos atribuidos en forma individual a RIG; que son los que siguen.



* Según el relato del fiscal, “el primero de los hechos atribuidos el 14 de mayo de 2019, a las 2.30, […] según lo referido en el informe policial por el subcomisario Sanabria de la Comisaría 15ª, dijo que recibió un llamado del servicio 911, solicitando presencia policial porque había ocurrido una sustracción de una motocicleta en calle López y Planes al 1500. En ese lugar vive una señorita que resultó víctima del presente hecho, quien dio cuenta que a esa hora había escuchado ruidos en su domicilio y que además le habían sustraído una mochila negra con llaves y zapatillas. La motocicleta robada era una Honda Biz 125 c.c. de color rojo”.

Esa misma fecha siendo las 3.55 el suboficial Diego Uviedo del Cuerpo Guardia de Infantería UR V, refirió que estando de recorridas en la intersección de Av. Gabriel Maggi y calle Lavalle, observaron a una motocicleta de color rojo que pasó a gran velocidad con dos ocupantes. Los uniformados decidieron perseguir al rodado y al llegar a Maggi y Tucumán estos perdieron el equilibrio cayendo al piso para luego emprender la huida en forma pedestre. Los oficiales dieron alcance al conductor de la moto a quien identifican como RIG quien fue aprehendido por la sustracción de la moto Honda Biz de color rojo referida anteriormente. La calificación por este hecho es de “Hurto” porque ni la vivienda ni la motocicleta contaban con medidas de seguridad.



* El segundo hecho imputado es por el delito de “Encubrimiento” y está relacionado al tercer hecho de “Desobediencia y Violación de las medidas para evitar la propagación de la pandemia Covid-19".

“En este caso el 15 de mayo de 2020, el informe policial elaborado por el Comando Radioeléctrico UR V, dice que estando de recorridas a las 12.40, al estar transitando por calle Podio divisan a dos masculinos que iban en una motocicleta y que estando vigentes los controles por Covid-19 deciden chequear a los motociclistas siendo identificados como RIG y CMC manifestando ambos que no poseían permiso y que iban a un quiosco. En ese sentido se les formó la causa de Desobediencia por el tercer hecho.

“Respecto al segundo hecho por Encubrimiento, tiene que ver con que al solicitarle los papeles de la moto conducida por RIG este aludió a que no los tenía porque había comprado el motovehículo hacía solamente un mes. El vehículo tenía pedido de secuestro por el delito de “Hurto calificado” ocurrido según la denuncia policial el 13 de marzo de 2020”.



* El cuarto hecho atribuido a RIG fue por “abuso de armas” y por “portación indebida de arma de fuego de uso civil” en condiciones de uso inmediato, ocurrido el 15 de julio de 2020 a las 18.15.

RIG junto a CJG se hicieron presentes en una vivienda de calle Luis Maggi al 2200 y tras una discusión en el lugar con un sujeto identificado como MMV por una moto que RIG decía le habían robado, le exigía su restitución con un arma de fuego. Así terminó efectuándole un disparo que impactó en el pie derecho de MMV siendo este trasladado al Hospital. El informe policial fue realizado por personal de la Comisaría 13ª. Una víctima describió que el arma era un “revólver chiquito de color gris”. Al día siguiente se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Zaffetti al 100 de Rafaela, domicilio donde vive CJG alias “Jaboneta” estando presente también RIG con una campera blanca y negra igual a la utilizada anteriormente.

En el allanamiento se secuestró un arma de fuego que coincide con la descripción del arma que había realizado la víctima (un “revólver chiquito de color gris”). El dermotest realizado a RIG también dio positivo en ambas manos, realizado por Policía Científica.



Tal como se adelantó previamente, al cerrar la audiencia el juez de IPP Dr. Osvaldo Carlos decidió dictar prisión preventiva a RIG de 19 años y a CJG –alias “Jaboneta”- de 26 años, por el término de 3 meses mientras continúa la investigación.