"No tenemos ni el 30% del equipo" Deportes 12 de agosto de 2020 Redacción Por SAN MARTÍN (TUCUMÁN)

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Roberto Sagra, presidente de San Martín de Tucumán, uno de los líderes que tenía la cancelada Primera Nacional al momento del receso por la pandemia, admitió ayer que no tiene "ni el 30 por ciento del equipo" en caso de retomar la competencia, mientras espera la resolución del fallo del TAS sobre su reclamo de ascenso a la Liga Profesional (Primera División).

"No estamos bien parados. Hemos perdido la columna vertebral del equipo. Estamos esperando la resolución del TAS. Si se tiene que jugar, San Martín no tiene ni el 30 por ciento del equipo", relató Sagra, en declaraciones al programa "Cómo te va?", de AM550, con la conducción de Marcelo Benedetto.

En ese sentido, el "santo" tucumano está "tratando" de que los futbolistas no se vayan ante ofertas de equipos de Primera División e incluso rivales directos de su categoría, como Tigre, que los tienta con jugar la Copa Libertadores.

"Estamos tratando de que los jugadores no se vayan. Nuestra situación es muy grave", remarcó Sagra, quien no quiso referirse a los rumores sobre reanudación del campeonato de segunda división que circulan actualmente en redes sociales.

"No sé cómo se va a reanudar el campeonato. Lo están discutiendo los dirigentes de la Primera Nacional. No estamos en condiciones de hablar sobre eso", indicó.

Al momento de cancelarse el torneo de Segunda División (Primera Nacional), San Martín de Tucumán era líder de la Zona 2, tras 21 fechas, y aventajando a Defensores de Belgrano por tres puntos, mientras que Atlanta era puntero en la Zona 1, con una sola unidad por encima de Estudiantes de Río Cuarto.

Lo que esgrimen los dirigentes de San Martín de Tucumán es que si se dejaron sin efecto los descensos, uno de los ascensos le corresponde, ya que lideraba la Zona 2 cuando la AFA decidió suspender los torneos.

"AFA contestó el 27 de julio y el 30 nuestro abogado pidió una audiencia. Es factible que en unos diez días nos den la audiencia y la resolución del TAS estaría para los primero días del próximo mes", anunció.

Por último, Sagra ratificó su intención de llamar a elecciones -postergadas en fecha cuando debían darse este año- cuando la pandemia lo permita y donde no se presentará para su continuidad.

"Cuando termine todo esto vamos a llamar a elecciones por que creo que va a ser lo mejor para San Martín y que venga alguien que mejore las relaciones con AFA", cerró.