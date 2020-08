"Brown puede afrontar el torneo sin incorporaciones" Deportes 12 de agosto de 2020 Redacción Por Dialogamos con Maximiliano Barbero, el DT de Brown de San Vicente, que expuso su pensamiento aún con detalles claves por conocerse en cuanto al Regional.

FOTO ARCHIVO CONFIADO./ "Soy optimista que podamos jugar", dijo el DT.

Por Darío Gutiérrez, (Redacción LA OPINION). - A pocas horas de conocerse que el 7 de septiembre es la fecha oficial para el regreso a los entrenamientos de los clubes del Regional y Ligas, dialogamos con uno de los entrenadores que estaba expectante, dado que su equipo había terminado muy bien el Regional Amateur el pasado 15 de marzo. Maximiliano Barbero se mostró contento, como todos los que están relacionados con el fútbol local y ya piensa en cómo volver con Brown de San Vicente.

Sobre el método trabajado durante la pandemia del Covid 19, nos contó que "nosotros hicimos el primer mes y medio, que todavía se pensaba que podía volver pronto el fútbol, haciendo entrenamientos por zoom. Hubo una gran predisposición de los jugadores y un gran trabajo del profe, posteriormente le dimos un período de descanso, y luego volvimos a pasarles entrenamientos constantemente a los jugadores".

Agregó que con el paso de las semanas "ya no hicimos mas el zoom, pero el profe todas las semanas, 4 veces, les pasaba entrenamientos para que hagan en sus casas. Hasta que se empezaron a habilitar las salidas a correr y pudimos trabajar mas en el tema aeróbico. Con los futbolistas estuvimos siempre en contacto, comunicación por whatsapp, llamadas, hubo gran predisposición para realizar los trabajos y ahora expectantes para cuando se reanuden los entrenamientos".

Del balance previo con lo que se pudo jugar, recordó que "estaba muy conforme, creo que iba a ser un año muy bueno. Si bien la primera fase del Regional había sido irregular, la segunda la arrancamos muy bien ganando un partido clave ante 9 de Julio que nos dejaba bien parados para tener una buena posición en la continuidad del torneo.

"Habíamos hecho tres amistosos con el equipo de Liga, con buenos resultados, buena performance del equipo, mas el primer partido que se le ganó a Sportivo y nos ilusionábamos con un gran año en ambas competencias".

En el difícil contexto, Barbero valoró el acompañamiento de la institución en este tiempo sin competencia. Hablando específicamente del cuerpo técnico, mencionó que "los primeros meses cumplieron con la totalidad del sueldo y luego con un porcentaje bastante amplio. El club se portó muy bien con nosotros".



DECISIONES

Como se viene barajando desde categorías superiores, es un hecho que no será posible jugar con público en las canchas este año. Consultado Barbero si los dirigentes de su club le habían mencionado que están dispuestos a realizar el esfuerzo de afrontar esos costos sin recaudaciones, manifestó que "no hay nada firme, no se habló, ningún dirigente me ha comentado sobre la decisión final que van a tomar. Están esperando esta reunión que va a tener la gente de la Liga durante el fin de semana, y lo que les comunican. Y luego del 18 creo que va a haber un panorama mas claro.

"Lógicamente si se le va a exigir también en el protocolo los hisopados a los clubes del Regional y Liga van a ser difíciles de afrontar por los costos. Creo que el club está en condiciones por ahí de jugar sin público, pero es un pensamiento propio, no sé si lo va a disputar de esa manera".

Asimismo, coincidió en la incertidumbre que se plantea sobre lo que podría pasar en dos meses si hay que jugar y la situación sanitaria en la provincia mantiene niveles de contagio en determinadas zonas. "Realmente va a ser difícil, nuestra zona choca después con Entre Ríos. Si pasás, tenés que cruzarte y hoy sería imposible jugar. Es compleja la situación, soy optimista que podamos jugar pero hay muchas cuestiones que los dirigentes tendrán que analizar y tratar de resolver".



CARO, UNA BAJA SENSIBLE

Debido a la decisión de dejar el fútbol por parte de Juan Caro, debido a una lesión que lo afectó en los últimos tiempos, Barbero no podrá contar con un referente valioso. Pero en principio sería la única baja.

"Si, sabemos que perdemos un jugador muy importante que nos brindaba mucha experiencia, trayectoria, profesionalismo y aparte excelente persona, pero esto que le pasó es una baja muy sensible para el equipo. Tendremos que trabajar en suplantarla, con los jugadores no he tenido una charla final, si hubo contactos con el grupo, pero no fue una conversación poniendo ya fechas y definir las posturas. Por lo que fui sondeando en este tiempo de pandemia, estaría todo el plantel a disposición para volver a entrenar, y con muchas ganas de jugar los torneos. Ojalá sea la Liga y el Regional".

Como se pueden conformar planteles distintos, le preguntamos si había apuntado alguna incorporación, a lo que respondió: "No, realmente no. Me parece que es poner en juego la palabra cuando no hay nada cierto. Si el martes confirman sí se juega el torneo y Brown ratifica que va a seguir participando, ahí tendremos la reunión con los dirigentes, y la prioridad es el mismo plantel. Si todos los jugadores están en condiciones de seguir, Brown puede afrontar el torneo sin ninguna incorporación".